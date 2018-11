Titokzatos ízutazás a Buddha-Bar Lounge-ban

A Kossuth Lajos út Erzsébet híd felé vezető részén két festői szépségű, tükör szimmetrikusan emelt XX. századi épület áll. Egyikük a Klotild Palota, amely otthont ad az extravagáns Buddha-Bar Hotel Budapestnek, két Osama Kutaini executive séf vezette étterem-kiválóságnak, valamint a kifinomult, mégis laza hangulatú Buddha-Bar Lounge-nak. Utóbbi Gastro Diplomat című rovatunk októberi célpontja, ahol most először jártunk.

A Váci utca forgatagából léptünk be az illusztris épületbe, és tekintetünk azonnal a Lounge felé vezető, vörös szőnyeggel borított lépcsők felé kalandozott, melyeket díszes csillárok világítottak meg. Elindultunk a lépcsősor felé, aminek tetejére érve ázsiai ihletésű dizájn, kényelmes fotelek, aranyborítású székek és hamisítatlan bár hangulat fogadott minket, lágy fényekkel és halk zenével. A Buddha-Bar Étterem kínálatának egy része kapható itt, ám a cél az, hogy fotelből könnyedén fogyasztható finomságokat ízlelhessen, aki itt töltene néhány kellemes órácskát, akár a minden este megrendezendő DJ-show, akár egy baráti találkozó, vagy egy kis romantikázás kedvéért húzza ide a szíve.

Egy ablak melletti asztalnál foglaltunk helyet, hogy közvetlenül a bár szomszédságában, fotelünk kényelméből élvezhessük a Buddha-Bar Lounge november elejétől kapható, egyelőre titokzatos őszi-téli étel- és italújdonságait. Mielőtt a dolgok közepébe vágnánk, el kell mondanunk, hogy a koktélokat illetően nagyon sok jót hallottunk már a Buddha-Bar kivételes „signature” italairól, és természetesen alig vártuk, hogy belekóstolhassunk egy-egy látványra is csodás kreációba. A bárt vezető Forrai Zoltán végig segítségünkre volt, ahogyan az italainkat művészien keverő vezető bartender, Feke Soma is, aki rendszeresen képviseli a bárt nívós nemzetközi versenyeken.

Egy krémesen édes, fűszeres rum alapú, ám visszafogott alkoholtartalmú koktéllal indítottuk a kulináris élményt, amelyet bevásárlótáskához hasonló koktélos pohárban, bambusznádból készült szívószállal szervíroztak a műanyagmentesség jegyében. Az ízek tökéletes harmóniában értek össze, és még mi is, akik nem vagyunk az alkoholos koktélok nagy rajongói, imádtunk minden kortyot. Az ételek terén sem lehetett okunk panaszra, hiszen lenyűgözően ízléses, fehér rózsákkal díszített sushi-válogatás érkezett asztalunkhoz. Endrődi Péter, a Buddha-Bar sushi séfje sikeresen elcsábította ízlelőbimbóinkat: olyan változatos tálat állított össze nekünk, hogy kizárt volt nem szerelembe esni legalább egy ízkombinációval.

Friss, krémes, sós, édes és természetesen csípős variációk értek össze ellenállhatatlan elegyet alkotva, tetőtől talpig csábító köntösben, szeletelt mandulával szórva, pirított hagymával, erőspaprika-karikákkal díszítve. Őszintén bevalljuk, korábban egyikünk sem volt hatalmas sushi-rajongó, ám ez az élmény teljesen új megvilágításba helyezte előttünk az ázsiai ételt. Mivel bőséges adagokat kóstolhattunk, egész este falatoztunk az ínycsiklandozó sushi-csemegékből, ám közben új italkülönlegesség érkezett, méghozzá egy piros színű mix, nagyobb kémcsőben. A rebarbara-ananász ízeit érezhettük benne, és mint afféle bájital, nagy sikerrel kísérelte meg elcsábításunkat.

A kulináris élmények fokozásaként a bár eszményi mini hamburgereit tálalták fel nekünk üvegbúra alatt, amelyet felemelve fehér füst szállt fel az egyébként füstös ízű étel körül. Amikor megkóstoltuk, mindkettőnkben ugyanaz a gondolat fogalmazódott meg: tökéletes ízharmónia. A kézre álló méretnek hála fotelben ülve is könnyedén megbirkóztunk az ízletes falatkákkal, és a melléjük kínált fűszeres sült burgonyával is, amit a csípős ételek kedvelői különösen értékelni fognak. Ha hamburgerek helyett inkább valami mást ennél, a fűszeres tonhaltatárt ajánljuk, amelyet rózsaszín grapefruit és avokádó szeletek tesznek királyi fogássá. Könnyed, friss, mennyei!

Aki rendszeresen olvassa Gastro Diplomat című rovatunkat, az tudja, hogy általában édességgel fejezzük be egy-egy kalandozásunkat. Most sincs ez másként: a Buddha-Bar könnyű, ám annál gyümölcsösebb desszertje, mangó mousse koronázta meg az esténket. A tésztán leheletnyi étcsokoládés réteg, rajta csodás mangóhab, mellette kókuszos szósz és gránátalma biztosította az emlékezetes desszert élményt. Zárásként egy kevésbé édes koktéllal is megismerkedtünk, amely a menta és a bodza frissítő kombinációjából született meg, szintén a trendeknek megfelelő, alacsony alkoholtartalommal.

Olyan kellemes hangulatban telt ez a koraesti gasztronómiai kaland, hogy be kellett ismernünk: bármikor szívesen eltöltenénk itt egy-egy estét, főleg tematikus rendezvények, vagy a Buddha-Bar rendszeresen megszervezendő eseményeinek (Buddha Beats, Yin & Yang Party Kustánczi Liával) időpontjában. A rezidens DJ Mada jelenléte garancia a remek hangulathoz, de a hazai és nemzetközi viszonylatban elismert vendég DJ-k bulijaira is megéri benézni. Mi biztosan visszatérünk!

1052 Budapest, Váci utca 34.

Foglalás: restaurant@buddhabarhotel.hu

+36 1 799 7302

Fotók: Németh Krisztina