Őszi tech-mustra – Ezt az 5 kütyüt be kell szerezned

A technikai újdonságok és különleges eszközök áramlata kiapadhatatlannak látszik. A forró nyárvégi bulik még élénken élnek az emlékeinkben, viszont az új évszak új kihívások elé állít, legyen szó a szemeszter kezdetéről vagy a sötétből előbújó ZH-k egész garmadáról. Habár hűvös szelek járnak, mi nem csüggedünk, így egy bögre forró tea mellett összegyűjtöttünk öt szenzációs ketyerét, amivel feldobhatod az őszi hétköznapokat.

Hajtsd össze a klaviatúrád!

Kevés menőbb dolog létezik, mint amikor egy fontos házi dolgozat megírásához az asztalra teszel egy kisméretű téglatestet, és néhány könnyed mozdulttal egy billentyűzetet hajtasz ki belőle. Az iClever összehajtható bluetooth-os billentyűzete pontosan így működik. A klaviatúra állítható RGB színű háttérvilágítással bír, ami pedig az akkumulátora kapacitását illeti, napi 8 órás működtetés mellett akár 10 teljes napig dolgozhatunk vele. A kütyü kompatibilis mindenféle Android és IOS mobil eszközzel és természetesen használhatjuk PC-hez vagy Machez is. Nagyszerű útitársunk lehet otthonunk és az albérlet között ingázva, vagy egyszerűen csak hosszabb utazások idején, mikor hordozható eszközeinken szükséges hosszabb szöveget gépelnünk.

Csini kábel csajoknak

Nem lehet igaz, hogy az összes menő kütyüt kifejezetten maszkulin dizájnelemekkel láttak el, és legtöbbször férfiak figyelméért folytatnak versenyt. A Casetify tett is róla, hogy valóban ne legyen így. A gyártó filozófiája szerint attól, hogy valami egy hasznos tech-eszköz, még lehet dekoratív és nőies. A kínálatukban elérhető például egy divatos hasított bőrből készült, kulcstartóra emlékeztető kiegészítő, amely egy Lightning-ot USB-vé konvertáló kábelt rejt magában. A dekoratív eszköz négyféle színben érhető el, ráadásul amellett, hogy könnyedén rögzíthető a kedvenc hátizsákunkhoz, kézitáskánkhoz vagy akár bőröndünkhöz is, tanúsítványának köszönhetően a legtöbb újgenerációs Apple-eszközzel is kompatibilis.

Mobilod, mint profi fotógép

Szeretsz a mobiloddal fotózni? Szeretnéd egy újabb szintre emelni instagramos posztjaid minőségét? Az AMIR nagyszerű minőségű lencse szettjével pillanatok alatt felturbózhatod telefonod kameráját. A pakkban háromféle lencsét találunk: egy szuper nagylátószögűt, egy makrót és egy halszemoptikát. A hat rétegnyi SLR-üvegnek köszönhetően a gyártó kiváló minőségű, garantáltan becsillanás-mentes képeket ígér. A hatalmas területet befogó nagylátószög mellett a legapróbb tárgyakat is közel hozhatjuk magunkhoz a macro lencse segítségével, és akár 50 mm közelségből is lefotózhatjuk kedvenc növényünket vagy bármilyen apró élőlényt.

Karon tündöklő aktivitásmérő

Egy másik meglepetést tartogattunk a lányok számára, ismételten valami egyedit és valami rendkívül „finomat”. Se szeri, se száma a különféle aktivitásmérőknek, sportosabbnál sportosabb kivitelben. Ezen a recepten csavar egy nagyot a Bellabeat Leaf szériájú okosékszere, amely egy olyan aktivitásmérő, mely számos hihetetlenül hasznos funkcióval is rendelkezik. Az apró kiegészítő viselhető kitűzőként, nyakláncként és karkötőként is, melyekhez a megfelelő adaptereket megtaláljuk a csomagban. Nincs szükség tölteni sem, hiszen egyetlen elemmel 6 hónapot is kibír a cseppálló eszköz, mely Android- és IOS-eszközökkel is jól kijön. Extra funkciója, hogy előre figyelmeztet, ha a naptárba beírt programjaink szerint nehéz napok előtt állunk.

Vissza a jövőbe!

Ha te is azok közé tartozol, akik tudják még mit jelent a sárga kazettás Mario, netalán egy eredeti Nintendo Entertainment Systemmel is rendelkeztél, itt az ideje, hogy újraéld a gyermekkorod. A Nintendo úgy döntött, ismét piacra dobja népszerű játékgépét, a NES-t, ezúttal mini formátumban. Ami még ennél is jobb, hogy előre telepített rá 30 db abszolút klasszikus játékot is, például a Donkey Kongot, a Mega Mant vagy a Final Fantasyt. A gép már hazánkban is megvásárolható és nagyszerű választás lehet az esős, unalmas estékre. Ha egy kis nosztalgiára vágysz, vagy még csak most ismerkedsz a 90-as évek retro játékainak világával, abszolút megtalálod a számításod az apró szürke gépezetben.

Szerző: Sipos Bence