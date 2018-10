11 budapesti étterem, ahol nem csalódsz, ha libamájat rendelsz!

A Márton-nap és a libamáj éppen annyira elválaszthatatlanok egymástól, mint a töltött káposzta (vagy a halászlé) és a karácsonyi vacsora. Amilyen egyszerű az elkészítése, olyan fenséges fogás. Bár a legtöbben ritkán, csupán különleges alkalmakon találkozunk ezzel az előétellel, az ízélmény garantáltan sokáig az emlékezetünkbe vési magát.

A magyar libamáj receptje eltér a francia foie gras-étól, amihez gyakran hasonlítják, az előkészítési folyamat azonban nagyjából ugyanaz. A serpenyőben készülő finomságot te is elkészítheted, ha követed a lenti leírást.

Hozzávalók:

500 gramm zsíros libamáj, 500 gramm libaháj, 1 fej vöröshagyma, kevés víz, só és őrölt bors ízlés szerint

Elkészítés:

Tisztítsd meg a májat és távolítsd el a nagyobb ereket. Fontos, hogy a máj hideg vagy szobahőmérsékletű legyen, ne fagyos, hiszen így könnyebb vele dolgozni. A lebenyeket válaszd szét, vigyázva, hogy egyben maradjanak, ne törjenek darabokra. Ezután óvatosan, az ujjaiddal távolítsd el az ereket, majd késsel a zöldes elszíneződéseket is vágd ki. Tipp: sütés előtt áztasd hideg tejbe vagy vízbe a szeleteket legalább egy órára. Miután papírtörlővel leitattad róluk a folyadékot, hintsd meg sóval, borssal ízlés szerint.

A libahájat is tisztítsd meg, majd papírtörlővel óvatosan töröld szárazra. Ezután vágd darabokra, és serpenyőben apróra vágott vöröshagymán pirítsd zsírjára. (Hozzávetőleg 30 perce vehet igénybe.) A zsírt szűrd le, öntsd át egy másik, magasabb falú serpenyőbe, és helyezd bele a libamájszeleteket. Felmelegített serpenyőben lefedve süsd készre, időnként fordítsd meg a szeleteket, hogy minden oldalon egyenletesen megsüljenek. Hogy ne égjenek oda, néhány percenként enyhén rázogasd meg a serpenyőt. Tűpróbával (villával, hústűvel vagy fogpiszkálóval) ellenőrizheted, hogy mikor készült el az étel. Előételként melegen és hidegen is tálalhatod, akár egy szelet friss kenyéren, vagy salátaágyon.

A hozzá illő ital:

Az etyeki, hagyományos eljárással készült citrusos, briósos ízvilágú pezsgők tökéletesen kiegészítik a fogás teltségét.

Budapest legjobb libamájas fogásait kínáló éttermei

A libamájat mi magyarok nyugodtan tekinthetjük nemzeti konyhánk legmindennapibb luxusétkének: a világ második legnagyobb libamáj-gyártójaként ugyanis a vajszerűen kenhető különlegességhez sokkal több szállal kötődünk, mint más országok – mi legalábbis nem tudunk más országról, melynek nemzetközi gyorsétterem-láncaiban évről évre felbukkanna egy-egy libamájas tétel. Ennek ellenére, ha minőségi libamájat kínáló éttermet keresel, jobb ha nem a vakszerencsére bízod magadat – hanem a Funzine válogatására!

Az elegáns New York-palotában 2010 tavaszán megnyitott Salon Restaurant a századforduló fényűző luxusát házasítja össze a kortárs konyhatechnológia legfinomabb találmányaival, Wolf András séf vezérlete alatt. Az újszerű eredmény, mely a magyar konyha klasszikusait fordítja át korunk ízlésnyelvezetére, mind formájában, textúrájában, és tálalásában magáért beszél. A Salonban olyan ízorgiák várnak minket, mint a mangóval és szőlővel körített libamáj, a lencsével és szilvával kínált szarvas, vagy az őszhöz tökéletesen passzoló sütőtökleves, ami kaviárral és folyami rákkal van gazdagon feltöltve. Amennyiben valódi gurmé vagy, válaszd a hét- vagy négyfogásos menüsort!

1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11.

A legendás Hild József által tervezett épület földszintjén helyet kapó Tigris Étterem a budapestiektől és a turisták mindent látó objektívjétől jól elrejtve, a rövid és keskeny Mérleg utcában várja a szemfüles, klasszikus magyar fogásokra éhes vendégeket. A Gere Pincészet kihelyezett referenciaéttermeként egy elképesztően széles borkínálat is a gasztronómiai élmény részét képezi, de válogatásunk főtárgyának, a libamájnak is külön szekciója van az étlapon. A szájban olvadó finomságot olyan extrákkal kérhetjük, mint kamillazselé, epergyöngy, körtelepény, étcsokoládé és így tovább. Arra az esetre, ha ki akarnád rúgni a ház oldalát, a túrólepénnyel és kávés törökmogyoróval felszolgált roston sült libamájat ajánljuk.

1051 Budapest, Mérleg utca 10.

A Ferenc téren található Petrus Étterem belsejében egyszerre ér össze egy párizsi bisztró konyhája és nagyanyáink főztje, miközben a berendezés is a két, normálisan igen eltérő világ fúzióját idézi meg. A Michelin Guide által is ajánlott hely otthonos ízvilágú, rusztikus étkei elég széles skálán mozognak: az óriási rántotthústól kezdve a különlegesebb tételekig, mint az au torchon-módra elkészített libamáj, a libamáj veloutéval nyakon öntött csiga, vagy a préselt malaccsászárral, paprikás krumplival és sushi gyömbérrel körített polip. A Petrusban egyébként nemcsak a magyar igazság három, de a francia is: épp ezért, foglald le magadnak az étterem közepében elhelyezett Citroen 2CV-t, és költsd el ott csigás-libamájas lakomádat!

1094 Budapest, Ferenc tér 2-3.

A Bíró Lajos gasztrobirodalmához tartozó, a Hegyvidék családbarát zöld rengetegjének szomszédszágában található Vendéglő a KisBíróhoz egyike Budapest leglakályosabb helyeinek. A boldog békeidők ízét megidéző koszt a korunk emberének gyomrához igazított klasszikusokból áll, az á la carte kínálaton túl pedig egy kéthetente változó, szezonális alapanyagokból összeállított étlapról is választhatunk. Akárhogy is döntsünk, a szemet gyönyörködtető szervírozás és a fogáshoz felhasznált hozzávalók hazai származása garantált. Ha valami libaságra fáj a fogunk, igény szerint kérhetjük a háromdarabos libamáj-sushit, vagy a saját zsírjában, hidegen tálalt, méretes libamájat is.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8/d

Ahogy azt a név is sejteti, az Aszú Étteremben minden Tokaj büszkesége körül forog. Az aranydíszes, boltíves belsőben művészi fafaragványok és tükrökkel kirakott falak szolgáltatják a hátteret gasztronómiai kalandozásainknak, de ha sietünk, még a hosszan elnyúló nyári teraszon is megejthetünk egy vacsorát. Az étlapon a magyar konyha örökzöld fogásaié a főszerep, 21. századi szájíz szerint elkészítve. A hortobágyi palacsintától kezdve az aszú zselés, szőlősalátával és olíva földdel kínált libamáj krémig bezárólag megannyi ízes meglepetéssel vár minket az Aszú Étterem, mindössze pár percnyi gyalogútra a Szent István Bazilikától.

1051 Budapest, Sas utca 4.

Ki gondolná, hogy ha minőségi magyaros fogásokra vágyik az ember, akkor a város legjobb zsidó éttermében érdemes kutakodnia? A kilencvenes évek közepén megnyitott, akkor még szimpla étkezdeként működő Rosenstein az elmúlt bő húsz év során a város egyik legnépszerűbb családi kézben lévő éttermévé nőtte ki magát, amelynek étlapján boldogan megfér egymás mellett a kakastöke pörkölt, a sólet, a szalontüdő, meg a zsidótojás. A fúziós konyha íztengerének eme nemzetközi szigetén nem csak fizikai, de spirituális feltöltődésre is módunk nyílik: a Rosenstein tokaji mártással felszolgált roston sült libamája egy finom pohár magyar bor kíséretében igazi transzcendentális élményt ígér.

1087 Budapest, Mosonyi u. 3.

A város szívében, a Lánchídtól nem messze horgonyzó Spoon The Boat kétségkívül Budapest egyik legvonzóbb vacsorahelyszíne: a 75 méter hosszú, háromszintes állóhajó nem csak egyedi belsőépítészetével és világbajnok panorámájával hódít, de úszókonyháját sem kell szégyellnie, az onnan asztalunkhoz kiérkező eledelek ugyanis legalább annyi gyönyört okoznak ízlelőbimbóinknak, mint a fényárban úszó Királyi Palota a szemünknek. A vendégek kényelmét két étterem, két hatalmas nyílt terasz, egy télikert, valamint öt bárrész szolgálja olyan, élményszámba menő fogásokkal, mint a pisztáciás piskótát, sárgabarackot és levendulát tartalmazó libamáj torta, a töltött tintahal, a szicíliai pesztóval és királyrákkal érkező calamarata tészta, és a csokoládés madártej.

1052 Budapest, Vigadó tér 3-as kikötő

Ilyen névvel hol másutt kereshetnénk a Macesz Bistrót mint a pesti zsidónegyed kellős közepén? A környék két messzeföldön ismert látványosságával, a Dohány utcai zsinagógával és a Szimpla Kerttel háromszöget bezáró étterem kitűnően egyensúlyozza a régit és az újat, a zsidó konyhát és a magyaros ízeket szétválasztó határvonalon, temérdek ellenállhatatlan tételt felvonultatva mind étel-, mind bor-fronton. Minthogy a zsidó konyhában a libahúsnak egyébként is kitüntetett szerep jutott, ne csodálkozzunk, ha a megszokottnál valamivel több libaételt találunk az étlapon: a lilahagymalekváros libamájkrémtől kezdve az ápragyöngyrizottós töltött libanyakon át a libacombos sóletig számos finomsággal áldozhatunk a fehér tollú szárnyas oltárán.

1072 Budapest, Dob utca 26.

A Nagymező utcai, modern bisztró konyhában utazó étteremben a sertésételeké a főszerep. A magát a város első falat -bárjának nevező Pesti Disznó átlátható, játékos étlapján csakis elsőosztályú, főleg hazai termelőktől beszerzett alapanyagokból összeállt fogásokat találunk (Békési Péter András séf érdeme), mint például a pumpernikel-morzsába forgatott libamáj terrine, erdei gomba-habbal és lilahagyma-lekvárral, az almacider-ben párolt, burgonyaropogóssal és répapürével körített sertéstarja, és még tucatnál is több étvágygerjesztő brunch tétel, amerikai palacsintától kezdve az Eggs Benedict-en át a nálunk még mindig ritkaságszámba menő Philadelphia cheese steak szendvicsig.

1063 Budapest, Nagymező utca 19.

Az Andrássy úti helyet egy több évtizedes vendéglátós tapasztalattal rendelkező pár nyitotta meg 2013-ban, az azóta eltelt öt év alatt pedig a konyhaművészet valódi ékkövévé csiszolódott. A vendégeket zöldellő kerttel, modern belsővel, dekoratív koktél sarokkal, és egy ajándék pohár levendulás-kaviáros pezsgővel váró La Perle Noire konyháját Kovács Árpád séf vezényli: az általa kigondolt menü egyszerre idézi meg a francia, a magyar és az ázsiai konyhák világát, egy végtelenül izgalmas kulináris kalandozásra hívva a korgó gyomrúakat. Ha kedveskedni akarsz nyelvi receptoraidnak, indíts egy kecskesajttal töltött sós macaronnal megbolondított cukorborsó krémlevessel, főételnek kérd ki a burgonyapüré hab, alma chips, és saláta társaságában érkező libamájat, és tedd fel az i-re a pontot a Perle Noire mennyei epres csokitortájával.

1063 Budapest, Andrássy út 111.

A nagyváros zajától tisztes távolságra, Buda örökzöld tüdejében van egy étterem, amelynek mesébe illő télikertje, díszes magántermei és vendégterének ízléses berendezése valahogy mindeddig elkerülték az országos hírnevet. Pedig a Vadrózsa Étteremnek simán ott van a helye a magyar gasztronómia hegy csúcsán: a legkorszerűbb konyhatechnológiákkal készült fogások a magyar konyha évszázadok alatt kikísérletezett klasszikusaira építenek, az összhang pedig minden egyes tétel esetében szájat gyönyörködtető. Az őszi ízeket keresőknek ajánljuk a rántott marhanyelvvel koronázott hideg tökfőzeléket, a borjúmájat (friss lecsóval és újburgonyával), valamint a csábító libamáj trilógiát, melyen keresztül három különböző halmazállapotában élhetjük át az ínyenc étel varázsát.

1025 Budapest, Pentelei Molnár utca 15.