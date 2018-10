Elkészült a Hello Wood legújabb könyve, a Children of the Wood

A Hello Wood nemzetközi nyári egyetemének és fesztiváljának filozófiáját összegző könyv, a Children of the Wood az építőtáborok tárgyi lenyomata, az alapítók és a résztvevők kollázsszerű élménybeszámolója. A kötet azon a felismerésen alapul, hogy a Hello Wood a közösségi alkotás elementáris erejétől vált azzá, amiként ma ismerjük.

A nyolc év 64 napjának történéseit illusztráló és értelmező kiadvány nemcsak építészeknek és dizájnereknek lehet inspiráló, de egyéb közösségi kezdeményezések résztvevői számára is. A Hello Wood csapata a nyári táborok értékrendjének mintájára egy jövőbeli, szélesebb körű törekvés, az építő közösség (building society) alapjait fektette le ezzel a kötettel.

A Children of the Wood nem egy vaskos, keménykötésű, teoretikus esszégyűjtemény, hanem a nyári egyetem papíralapú lenyomata, amely a Csóromföldén nyaranta megrendezett építőtáborok életformájának, életfelfogásának közvetítésére tesz kísérletet.

A kiadványban az eddigi 8 év 8 táborának 64 napját, 1020 résztvevő tapasztalatait és impresszióit sűrítették össze egy képzeletbeli nap 24 órájának 1440 percébe, napkeltétől napkeltéig. A könyv narratíváját a közösség hangja adja, így a kiadvány a résztvevő diákoktól és az alapító tagoktól kezdve a workshopvezetőkön, projektmenedzsereken, urbanistákon, építészeken és az esti bulik programszervezőjén át egészen a táborlakóknak napról-napra fenséges lakomákat főző szakácsokig bezárólag szinte mindenkit megszólaltat.

A Children of the Wood önmagában is izgalmas design tárgy, hisz a tervezési folyamatot teljesen áthatotta a táborokra jellemző kétkezi anyagmegmunkálás, a manualitás, az anyagszerűség. A könyv grafikusai, Szőke Gergely Lukács és Mrkobrad Marko olyan időigényes, szabadkézi megoldásokkal játszottak, néhol némi iróniával, mint a montázsolás, a papíráztatás vagy a kézírás gesztusai.

A könyv lapjain szinte tapinthatóvá válik a táborok valósága: tervezőgrafikai megoldásainak köszönhetően a fotókkal is gazdagon illusztrált lapjain kicsit olyan kalandozni, mintha kincseket keresne az olvasó. Benne a hangulatot megidéző firkálásokra, leragasztott, áthúzott szövegekre, receptre, bevásárló listára, dalszövegre bukkanhatunk, de időjárás-előrejelzést, a természetben az emberrel együtt élő állatok és növények szellemes leírásait, és még egy csóromföldi képregényt is találunk az oldalakon.