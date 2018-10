A valóságnál sokszor nem is kell jobb forgatókönyvíró. Éppen ezért összegyűjtöttünk 7 olyan filmet, melyek valós történelmi eseményeken alapulnak és nagyon szeretjük őket. Miután megírtuk a listát, gyorsan el is döntöttük, hogy újra megnézzük ezeket a filmeket, nektek is csak ezt tudjuk ajánlani.

Az 1993-as film a valóságban is létező Oskar Schindler második világháborús életútját mutatja be. Az üzletember tényleg megvásárolt egy zománcozó üzemet, ahol zsidókat foglalkoztatott, akiket így megmentett a koncentrációs táboroktól. Schindler gyárában sokkal jobb körülmények között (a lehetőségekhez képest bőséges mennyiségű élelmiszert kaptak és orvosi ellátásban is részesültek) dolgozhattak a zsidók. A férfi 1943-ban tényleg átalakítatta az üzemet lőszergyárrá, ahol egyetlen használható lőszer sem készült.

Szintén második világháborús eseményekről szól a 2001-es romantikus dráma, a Pearl Harbor. Amerika a lehető legtávolabb akarta tartani magát az Európában forrongó második világháborútól, ám amikor 1941. januárjában a japánok megtámadják az egyik kikötőjüket, Pearl Harbort, az Egyesült Államoknak fel kell adnia a semlegességét. A film nem a háborús eseményeket, sokkal inkább az amerikai katonák érzéseit és magánéletét ábrázolja.

Ha a gimis töriórákból túl sok minden már nem is maradt meg, a trójai faló történetére valószínűleg emlékszel. Ezt, pontosabban a trójai háborút dolgozza fel a 2004-es Trója című film is, Brad Pitt és Orlando Bloom főszereplésével. A film többé-kevésbé hűen ábrázolja az eseményeket Homérosz lliász című eposzához. Hektór és Akhilleusz párbaja, majd ezt követően Akhilleusz halála, Helené „elrablása” és maga a trójai faló is olyan eseményei a filmnek, melyekre ráfoghatjuk, hogy hitelesen ábrázolják a történteket.

A történelembe Vasladyként elhíresült Margaret Thatcher 1979 és 1990 között volt Anglia konzervatív miniszterelnöke (és egyben az első miniszterelnöknője). A róla szóló film, melyben a többszörö Oscar-díjas Meryl Streep alakítja a politikusnőt, leginkább arra helyezi a fókuszt, hogy megmutassa, mennyire nehéz volt Thatchernek helytállni a parlamentben nőként. A Vaslady azt is nagyon érzékletesen vitte filmvászonra, milyen hihetetlenül kemény és kitartó nő volt Thatcher, akinek a Vaslady mellett a “tejtolvaj” volt a másik beceneve, mivel oktatásügyi miniszterként (nagy népszerűtlenségre szert téve) eltörölte az iskolában az ingyenes tejet.

A legutóbbi Churchillről készült film, mely lényegében Anglia második világháborúba való belépését dolgozza fel, kifejezetten hűen ábrázolja az eseményeket. Szó szerint idéz Churchill parlamenti és rádiós beszédeiből, ahogy a miniszterelnök és felesége kapcsolatát és a valóságnak megfelelően ábrázolja. Sőt, az Angliában uralkodó közhangulatot is nagyon sikeresen átadta a film. Nem csoda, hogy a Churchillt alakító Gary Oldman bezsebelhetett néhány díjat az alakításáért.

Amikor a német csapatok meghódítják Franciaország északi részét a második világháborúban, Anglia mindent elkövet, hogy a Dunkerque-nél állomásozó brit katonákat kimenekítse. Az angol kormánynak majdnem beletört a bicskája az attrakcióba, mivel rengeteg angol katona halt meg a harcokban a szárazföldön. A Christopher Nolan rendezésében készült film három különböző nézőpontól dolgozza fel a történteket.

Múlt héten mutatták be Ryan Gosling főszereplésével Az első ember című filmet, mely az 1966-os holdraszállásról szól. Neil Armstrong, amerikai haditengerészeti pilóta volt az első ember, aki 1966-ban a Holdra lépett – ezt talán sokan tudják, de azt, hogy mennyi áldozattal és felkészüléssel járt a hatalmas jelentőségű tett, már annál kevesebben. Az első ember Armstrong életének 1961 és 1969 közé eső szakaszát mutatja be a nézőknek.