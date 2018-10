Jövőre az Arénába költözik a Red Bull Pilvaker

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 2019-ben szintet lép a Pilvaker. Most már nem titok, hogy akkorát ugrott, hogy egészen a Papp László Budapest Sportarénánál ért földet.

A Pilvaker egy család, amellyel hihetetlen dolgok történtek 2012 óta. Az hagyján, hogy évről évre teltházas rendezvényeket tudott felmutatni, de közben még iskolai tananyaggá is vált, és hatalmas hatással volt a hazai zenei szcéna alakulására is azzal, hogy a színpadon barátságokat és első látásra felfoghatatlan kollaborációkat hozott össze, melyekből később újabb és újabb dalok születtek. A Pilvaker tavaly már háromszor töltötte meg az Erkel Színházat március 15-én úgy, hogy legalább annyian maradtak kint az Erkel falain kívül, mint ahányan befértek.

Minden család életében eljön az a pillanat, amikor bár el sem tudják képzelni máshol az életüket, egyszerűen kinövik a házat, amelyben élnek. Ez történt most. A Pilvaker nem véletlenül tűnt el egy évre, a csapat ugyanis azon dolgozott, hogy 2019. március 15-én már a Papp László Budapest Sportarénában ünnepeljen úgy, ahogy szokott: hiphoppal, színházzal, irodalommal. Igen, irodalommal az Arénában. És ilyet még ez a hatalmas épület tényleg nem látott.

„Bár az Erkel hozzánk nőtt, kénytelenek voltunk más helyszín után nézni a Pilvakerrel, hiszen bárhogy is nézzük, kinőttük a színházat. Szeretnénk, ha azokkal is ünnepelhetnénk élőben, akik eddig nem jutottak be. Egyre bővül a csapatunk és egyre nő az érdeklődés is a rendezvény iránt, így azzal igyekszünk kiszolgálni a rajongói igényeket, hogy jövőre egy sokkal nagyobb helyszínen, még látványosabban térünk vissza, ehhez azonban szükségünk volt arra, hogy kihagyjunk egy évet. Ez nagyon sok szervezéssel jár, de az elmúlt évben volt időnk arra, hogy kitaláljuk, hogyan lesz egy intimebb, színházi közegben jól működő show-ból igazi Aréna-kompatibilis produkció” – mondta Takács Ákos, a Red Bull Pilvaker ötletgazdája.

Nem csak látványban és a férőhelyek számában újít a rendezvény, 2019-ben behoz néhány új arcot is, köztük Szakács Gergő énekest és Pálmai Annát, a Katona József Színház színésznőjét. A show-ban több új szereplő is feltűnik majd, de hogy kik, az legyen meglepetés, majd kiderül az Arénában. Kautzky Armand persze most sem marad ki a buliból, nélküle már-már elképzelhetetlen lenne az ünnep.

Ha akarunk játszani, akkor jó hír, hogy kint az első új dal, amit már akár a belépővel a zsebünkben is hallgathatunk, a jegyértékesítés ugyanis október 23-án 10:00-kor indul, melyről bővebb infók a redbull.hu/pilvaker oldalon találhatóak meg. Érdemes lesz résen lenni, és gyorsan lecsapni a belépőkre, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján meglehetősen nagy érdeklődés várható.

Az biztos, hogy a Pilvaker mindent megtesz majd azért, hogy újra méltó módon ünnepelje meg március 15-ét, és tovább éltesse a magyar költészetet. Baseballsapkákban, de továbbra is tiszta szívvel.