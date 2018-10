Novembertől még könnyebb Bécsbe jutni!

November 6-tól új távolsági buszos összeköttetést biztosít Parndorfba a FlixBus. Budapestről a hét minden napján indulnak zöld buszok, az utasok közvetlenül a helyi Designer Outletbe érkeznek. Az új összeköttetés az egyetlen olyan menetrend szerinti közösségi közlekedési lehetőség, amellyel a Budapestről indulók átszállás nélkül érhetik el a bevásárlófalut.

A fővárosból naponta akár háromszor, délelőtt és délután is érkeznek majd buszok az outletbe, Győrből is megközelíthető lesz az állomás. „A Bécs felé tartó utasaink száma folyamatosan nő. A város mellett a reptér bővülő kínálata is egyre több utazót vonz Magyarországról, ide évek óta biztosítunk közvetlen összeköttetést. Az új parndorfi megállónknak köszönhetően az osztrák fővárost és környékét szintén nagy számban felkereső bevásárló turisták autó nélkül is kényelmesen és gyorsan érhetnek célba.” – mondta el Arany László, a FlixBus regionális ügyvezető igazgatója.

A FlixBus novemberben életbe lépő téli menetrendjében a forgalmasabb napokon továbbra is több mint 20 buszt indít Budapestről Bécsbe, a Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér pedig akár napi 10 alkalommal is elérhető lesz távolsági busszal a fővárosból.

Hogy miért érdemes a FlixBust választani?