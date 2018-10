Olajfestményeken tárja elénk a hírnév mögötti lehangoló valóságot a Saint Hoax álnéven alkotó művész, akinek kiállítását október 10-től a beiruti Plastik Gallery mutatja be. A kreatív képeket a boredpanda.com-nak hála most otthonról is megnézheted. Vigyázat, elgondolkodtató!

Lady Diana

Frida Kahlo

Michael Jackson

Marylin Monroe

Jackie Kennedy

