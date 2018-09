Minden, ami tánc – Ingyenes programokkal vár a Táncpark

Közel 50 ingyenes tánc- és mozgásművészeti előadással, gyerekprogramokkal, illetve performanszokkal és táncházzal várják az érdeklődőket a Millenáris Parkban szeptember 30-án 14 órától a 25 éves Nemzeti Kulturális Alap jubileumi programsorozata keretében.

A Nemzeti Kulturális Alap 2018-ban ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A szeptember 23. és október 17. között 25 év, 25 nap, 25 esemény címmel zajló ünnepi fesztiválon az NKA valamennyi kollégiuma önálló programmal ünnepel, melyek Budapest mellett az ország különböző kis- és nagyvárosaiban valósulnak meg, de több eseménynek is határon túli település ad otthont. A programsorozat – mely a Családok Évéhez is kapcsolódik – célja, hogy minél szélesebb körben bemutassa az NKA tevékenységét és eredményeit, valamint a kulturális élet azon területeit, ahol az Alap működésének köszönhetően maradandó értékek, alkotások, művek születhettek és születnek ma is.

A jubileumi programsorozat kiemelt eseményeként az NKA Táncművészet Kollégiuma és Imre Zoltán Programja szervezésében balett, modern-, kortárs,- és néptánc előadásokat láthatnak a műfaj rajongói. A Millenáris Park három helyszínén zajló rendezvényen az érdeklődők bepillanthatnak a Nemzeti Táncszínház új, épülő otthonába is. A Családok Éve jegyében családi örömzenére, örömtáncra invitálják a kicsiket és nagyokat, az est zárásaként pedig egy gálaest keretében köszöntik a negyedszázados Nemzeti Kulturális Alapot. A nap két házigazdája Stohl Luca, táncművész és Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója lesz.

Az NKA25 fesztiválprogram további eseményeiről az nka.hu/nka_25 vagy a facebook.com/nemzetikulturalisalap oldalain tájékozódhat.