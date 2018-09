Világhírű bűvészek látogatnak Budapestre novemberben

A Champions of Illusion egy vadonatúj nemzetközi szuperprodukció, melynek fellépői bűvész világbajnokok és a legrangosabb nemzetközi TV show-k sztárjai. Mindannyian bejárták már a világot, Las Vegas, Párizs, Sydney, Dubai és New York után most először Budapesten is látható lesz elképesztő előadásuk. Egy igazán látványos show keretében, 2018. november 3-án és 4-én a Papp László Budapest Sportarénában nem mindennapi képességeikkel, szó szerint elvarázsolják a magyar közönséget is.

Ennyi bűvész bajnokot egyszerre még soha nem láthattunk a színpadon! A világ legjobbjai – Japánból, Hollandiából, Dél-Koreából, Spanyolországból, Magyarországról – emberfeletti mutatványaikkal tágítják a varázslatról alkotott képünket. A nézőknek olyan élményben lesz részük, amiben eddig még soha. Látványos trükkök, szemkápráztató varázslatok, lebegő tárgyak, szemfényvesztő szabadulások és átváltozások, gondolatolvasás, kettévágott emberek és megannyi illúzió, melyek során elmosódik a határvonal álom és valóság között.

Az illúzió bajnokai minden idők legnagyobb varázslatát hozzák el Budapestre 2018 őszén, ahol a lehetetlenről is kiderül, hogy lehetséges. Ezt a show-t mindenkinek látnia kell!

A fellépők

Hiroki Hara (Japán)

Hiroki Hara a legmodernebb, 21. századi technológiát ötvözi a bűvészettel. Elképesztő, futurisztikus előadásával több mint 25 ország TV show-jában lépett már fel. 2016-ban az America’s Got Talent döntőse volt, ahol mutatványait minden alkalommal álló ovációval fogadta a zsűri és a közönség is. 2005-ben minden idők legfiatalabb bűvészeként nyert díjat az Amerikai Bűvész Szövetség (SAM) versenyén. 2009-ben első díjat és nagydíjat nyert a World Magic Seminar versenyen Las Vegasban. 2014-ben a világon elsőként mutatott be a súlytalanság állapotában bűvészmutatványt.

Rob & Emiel (Hollandia)

Az Esőember című film hangulatát idéző műsorukban Rob és Emiel a nézők gondolataiban olvasnak és teljesen elképesztő módon a távolba látnak. Több mint 10 aranyérmet és nagydíjat nyertek nemzetközi versenyeken, a 2009-es Bűvész Világbajnokságon ők lettek a legjobb mentalisták. 17 teltházas előadást tartottak a Sydney Operaházban, de felléptek szerte a világon, Dubaitól Dél-Koreán át az USA-ig. Több mint 100 epizódot élt már meg saját TV műsoruk és több tucat nemzetközi TV show-ban is szerepeltek.

Read Chang (Dél-Korea)

Read Chang műsora a Harry Potter varázslatos világát eleveníti meg. Kezében füstté válnak, szétolvadnak a tárgyak: mintha speciális számítógépes effekteket látna az ember, csak élőben! A koreai csodaként emlegetett, a színpadi bűvészetet forradalmasító irányzat legújabb sztárja FISM Ázsia Bajnok, és az idei Bűvész Világbajnokság egyik legnagyobb esélyese.

Magus Utopia társulat (Hollandia)

A nemzetközi sajtó a Cirque du Soleil nagyszabású produkciójához hasonlítja a Magus Utopia műsorát. 2012-ben a nagyszínpadi illúziók világbajnokai, 2013-ban a legkreatívabb és legeredetibb műsor díját kapták meg a Kínai Cirkuszfesztiválon és emellett több tucat nagydíjat és közönségdíjat zsebeltek be a világ rangos nemzetközi versenyein. Előadásuk során megfordulnak a szerepek, a bűvész kerül a ládába és nem az asszisztensek! Műsorukban az álmok világába kalauzolják el a nézőket: egy teljes történetet követhetünk végig, amiben óriási tárgyak lebegnek, emberek tűnnek el és jelennek meg varázslatos módon.

Hajnóczy Soma (Magyarország)

A bűvészet kétszeres világbajnoka megnyerte szinte az összes létező nemzetközi bűvészversenyt. Több mint 40 országban bűvölte már el a közönséget, nemrég megkapta az év legkreatívabb bűvésze díját. A legfiatalabb bűvész, aki több alkalommal már zsűritagként is részt vett a Bűvész Világbajnokságon. Több mint 100 millió ember látta produkcióját a kínai TV újévi gálaműsorában. Az illúzió és humor műfaját ötvözve, egyedi stílust alakított ki, amely az egész világon híressé tette.

David Climent (Spanyolország)

A brit származású illúzionistát 2015-ben a Nemzetközi Bűvész Szövetéség az év színpadi bűvészének választotta. Nemzetközi cirkuszfesztiválok sztárfellépője, pörgős stílusú, modern előadásmódjával bejárta a világot. Soha nem látott méretű, nagyszabású illúziókat állít színpadra.

Jegyek ITT kaphatók.