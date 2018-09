5 sikertörténet – Bemutatjuk a 15 éves Design Hét tervezőit

Egyedi bútordarabokkal rendeznéd be otthonod, esetleg különleges ruhakölteményekbe bújva mutatnád meg egyéniséged a világnak? Nézelődj a Design Héten, ahol idén 15 tehetséges magyar tervező mutatkozik be!

2018 október 5-19 között, fennállásának 15. évében a Design Hét Budapest egy több, mint százötven eseményt magában foglaló, 15 napos eseménysorozat, mely a társadalmi hasznosságon túl a design gazdasági jelentőségére is kiemelt hangsúlyt helyez, és a fővároson kívül több vidéki nagyvárosban is megrendezésre kerül. A szervezők a saját szervezésű programokon túl lehetőséget nyújtanak a legkülönbözőbb szakmai partnerek (múzeumok, intézmények, iskolák, üzletek, designstúdiók, galériák, stb.) önálló bemutatkozására is, miközben a műfaji változatosságra törekedve felvonultatják a design legkülönfélébb megvalósulási formáit.

5 sikertörténet

AERON

Áron Eszter divattervezőnek hála a Design Hét látogatói bekukkanthatnak az AERON márka műhelyébe és az irodai munkába is betekintést nyernek, amellett, hogy az előkészületektől a munkafolyamat lezárásáig nyomon követhetik a ruhakészítés folyamatát. Áron Eszter korábban rövid ideig dolgozott egykori iskolatársnője, Sándor Szandra cégégénél, (Nanushka) majd 2012-ben megalapította a saját márkáját, az AERON-t. Üzlettársaival, a HPS group reklámügynökség tulajdonosaival kezdetektől szem előtt tartották a tudatos gazdasági építkezést, már az indulásnál eldöntötték, elsőként a nemzetközi piacon hoznak létre egy működőképes, nyereséges céget. Hittek benne, hogyha sikerül megvetni a lábukat a külföldi színtéren, utána már itthon is nagyobb biztonságban építkezhetnek. Ez a taktika be is jött, hisz a hazai, de még a kelet-közép-európai divatiparban is ritka mértékű növekedésnek indult a márka az elmúlt években.

ÁERON SS14 CAMPAIGN VIDEO Gepostet von ÁERON am Mittwoch, 4. Juni 2014

IAMART – Magyar Cementlap Manufaktúra

A iamart egy önerőből létrehozott, újgenerációs mozaiklap és terrazzó manufaktúra, ami a Csepel Művek egykori repülőgépmotorokat gyártó üzemében nyílt meg 2017 nyarán. Ősszel már Nyitott Stúdióként mutatkoztak be a Design Hét Budapesten. A multinacionális világot hátuk mögött hagyó Fehérdi Csaba és Lengyel Kristóf 21. századi ötletekkel, új technológiákkal gondolta újra a cementlapkészítés hagyományát. A latin ‘iam’ (ejtsd: jam) jelentése: azonnal, rögtön, ami a márka különleges, 3D-s sablonokkal történő kisszériás cementlapgyártási technológiájára reflektál. Ehhez kapcsolták hozzá az ‘art’, azaz a művészet élményét. A iamart online tervezőprogramjával a megrendelő is az alkotói folyamat részévé válik, és ebből ered a iamart szó másik jelentése (I’am art, azaz a művészet én vagyok), miszerint a művészet a felhasználóból fakad.

Position

Kertész Attila bútortervező, Simonfalvi Bence építész és Káloczy Zoltán dizájnmenedzser 2010-ben épp a gazdasági világválság kellős közepén alapították meg stúdiójukat, a Position Collective-ot, amely több alkalommal szerepelt Nyitott Stúdióként a Design Hét Budapest programjában. A fiúk kezdetben bútortervezéssel foglalkoztak, de két-három évvel a válság után megrekedt a belsőépítészeti piac. Az új irányt 2013-ban egy fém lámpakollekcióval, a Prannal jelölték ki. A világítótesteknek óriási sikerük volt a londoni Designjunction szakvásáron: egy év alatt háromszáz darab talált gazdára. Az első három évben a bútorok alapvetően kreatív kooperációk révén születtek meg, a fiúk együttműködtek például a Je Suis Belle és a Use Unused divattervező csapattal is. Az utóbbi pár évben azonban visszakanyarodtak a belsőépítészet felé, ők tervezték például a Pozsonyi úti My Green Cup kávézó, az Andrássy úti Zsidró Szalon illetve gellérthegyi Villa Rezeda enteriőrjét.

Ivanka

Ivánka András és Ivánka Katalin 2002-ben saját megtakarított pénzéből indította el az IVANKA-t azzal a céllal, hogy újraformálják a betonról való gondolkodást és bebizonyítsák, hogy az anyagnak nem csupán az építészet, hanem a tárgykultúra területén is nélkülözhetetlen helye van. A cég 90 százalékban exportra gyárt, megrendelői köre pedig Hongkongtól Malajzián át egészen Ausztráliáig terjed. Ügyfelei közt olyan neveket találunk, mint a Saint Laurent, a Bang&Olufsen, a Levi’s, a G-Star Raw vagy a BMW. Az IVANKA részt vett többek közt a londoni Liberty áruház belsőépítészeti munkálataiban, és a Marcel Wanders Stúdióval is

együttműködött a Hotel Andaz Amsterdam és Tom Dixonnal az Eclectic étterem enteriőrjének kialakításában. Megrendeléseinek jelentős részét a homlokzatburkolati rendszerek, a Flaster, a Panels és az Orto névre keresztelt fal- és padlóburkolatok teszik ki, de az IVANKA termékpalettáján lakberendezési tárgyak, az Aerom nevű high-end hangfal, különböző öltözékkiegészítők, sőt még az egyedi ruhakollekció, a ConcreteGenezis is megtalálható.

Plydesign

Az alapító, Babits Tamás édesapja, a Balatoni Bútorgyár termelési vezetője volt. Negyed százada Kertán alapította meg iskolabútor-alkatrészeket és olcsó bútorelemeket gyártó cégét. Innen nézve Babits számára egyértelmű volt, hogy folytatja a családi hagyományt. 2014-ben ismerkedett meg Kerékgyártó András Magyar Formatervezési Díjas tervezővel, akivel a családi cég alapjain közösen hozták létre a Plydesignt, amelynek szakmai alapját az idompréselt rétegelt lemeztechnológia adja. 2017-es kollekciójukkal a nemzetközi szakma is találkozhatott már, hisz megjelentek a Stockholm Design Fair-en, ahol elsősorban

forgalmazókat kerestek, akik segítségével bekerülhetnek a skandináv piacra. A hazai közönség az Otthon Design kiállítás Magyar Design standján találkozhatott a Plydesign munkáival. Babits Tamás és Kerékgyártó András célja, hogy vállalkozásuk stabilan tudjon működni és fejlődni és újra legyen itthon saját tervezésű bútorgyártás.

