Véget ért a strandszezon, irány a vidámparkokba! – Összegyűjtöttük a legjobbakat

Rengetegféle vidámpark létezik Európa-szerte: az európai vidámpark- és tematikus park-ipar 307 darabot tart nyilván. Pontosan ezért készítette el a ShopAlike a legátfogóbb vidámpark rangsort, hogy segítsen kiválasztani az igényeidnek a leginkább megfelelőt. Akár adrenalin hajhász vagy, aki a hullámvasút szerelmese, vagy csak egy hétvégi programot keresel a családnak, ezen a listán megtalálod az igényeidnek leginkább alkalmas vidám- és élményparkot.

A legnagyobb vidámparkok Európában

Számos nagyszerű vidámpark található Európában, amelyekben akár egy hétig is sétálgathatsz. Egyesek olyan nagyok, hogy könnyen el is tévedhetsz bennük. A nyilvánosan elérhető információk segítségével összegyűjtöttük a TOP 5 legnagyobb vidámparkot Európában négyzetméter és látogatói szám alapján. Ennek segítségével most már tudod, hogy hol találod ezeket a parkokat, és hogyan fedezd fel őket!

A legnagyobb az összes közül a párizsi Disneyland, amely 19.425km². Ez a vidámpark nagyobb, mint a Monacói Hercegség, Gibraltár és a Vatikán együttvéve.

A legjobb vidámparkok adrenalin hajhászoknak

A vidámparkokban mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást. Egyes parkok nagyobb hangsúlyt fektetnek a családi élményre, míg mások az adrenalin hajhászoknak kedveznek. Összeszedtük a legjobb vidámparkokat Európában a hullámvasutak alapján, azok kedvéért, akik szeretnék megemelni az adrenalin szintjüket. A leggyorsabb és legmagasabb hullámvasút Spanyolországban található, a Ferrari Land nevű parkban. A legtöbb kanyarral rendelkező pedig az Egyesült Királyságban, az Alton Towers-ben van.

A legideálisabb park családosoknak

Mi lehet jobb, mint egy vidámpark, amely víziparkkal rendelkezik és szállást is biztosít? A válasz: nem sok minden! Ha egy gyors hétvégi kiruccanásra vágysz a családdal, akkor ezekben a vidám- és élményparkokban van a helyed. Összegyűjtöttük a leginkább családbarát parkokat Európában, amelyek víziparkot és szállást is ajánlanak. Neked csak a pihenésre kell koncentrálnod! Az Energylandia már 25229 Ft-tól kínál egy kellemes családi hétvégét Lengyelországban. Az ár a vízipark-belépőt nem tartalmazza!

A legidősebb vidámparkok Európa-szerte

Számos idős vidámpark található az “öreg” kontinensünkön, de mégis hány évesek a parkjaink? A legidősebb a dániai Klampenborgban található, amely 435 éves. A vidámparkot a híres William Shakespeare korában alapították. Ez azt jelenti, hogy a Dyrehavsbakken idősebb, mint a legtöbb európai ország! Ezen kívül még több említésre méltó park van, ezért is készítettünk egy listát a legrégebbi működő vidámparkokról Európában, a történelmi tények szerelmeseinek.