Erről nem maradhatsz le: Megnyílt A Világ Múmiái Kiállítás

Megnyitotta kapuit A Világ Múmiái Kiállítás. A kontinens legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye igazi világszenzáció, a tárlat eddig soha nem látott összetételben mutatja be 4500 év múmiáit Egyiptomtól a korai dél-amerikai kultúrákon át az európai középkoron keresztül egészen a 18. századi Magyarországig. A kiállítás az év végéig látható a belvárosi Komplexben.

A testek és a kiállítási tárgyak magyar és külföldi kutatók segítségével, hazai és nemzetközi múzeumok, magánygyűjtemények, egyetemek és tudományos intézetek összefogásával érkeztek meg Budapestre.

“Az új tudományos módszerek segítségével belelátunk a testekbe, és szinte meg tudjuk szólaltatni őket. Elmondják, miként éltek az emberek az ő korukban. A vizsgálatok segítségével megismerjük táplálkozásukat, személyes tragédiáikat, betegségeiket, haláluk körülményeit. Sok az izgalmas tárgyi emlék, ám ezek a múmiák még többet elárulnak a letűnt korok embereiről”

– mondta Szikossy Ildikó antropológus, a kiállítás egyik kurátora.

A Világ Múmiái Kiállítás bemutatja, milyen módon konzerválódtak a testek természetes úton, a közönség láthatja egy nyúl jégmúmiáját, továbbá a forróság által kiszárított tetemeket, és megtekintheti az egyik híres „lápi múmiát” is, amely egy vaskori nő oxigénhiányos körülmények hatására konzerválódott teste Hollandiából.

Ugyancsak a természet őrizte meg 300 éven keresztül egy rejtélyes, erőteljes felépítésű férfi, az „Erdélyi múmia” testét, ám róla szinte semmi biztosat nem tud a tudomány.

A mesterségesen mumifikált testek között láthatók dél-amerikai múmiák, például a híres „kosár múmiák”, valamint számos ókori egyiptomi maradvány, a hozzájuk tartozó tárgyi emlékekkel, koporsókkal, eszközökkel, amelyek elmesélik, miként gondolkodtak a halálról ennek a civilizációnak a tagjai. Az úgynevezett „Marylandi múmia” is része a tárlatnak. Egy amerikai férfi felajánlotta a testét, hogy a tudósok a halála után ókori egyiptomi eszközöket és módszereket alkalmazva mumifikálják őt.

A Világ Múmiái Kiállítás idejére hazahozták Magyarországra a váci Fehérek templomából feltárt család három tagját, anyát, apát és kis gyermeküket, Jánoskát. Az ő kriptában megőrzött testük tragikus, de az 1700-as években egyáltalán nem ritka sorsról árul el részleteket, és a TBC kutatásában is segítette a hazai és nemzetközi tudósokat.

Ezeken kívül számtalan érdekesség, tudományos különlegesség várja az érdeklődőket a tárlaton, amelyet Prága után a kontinensen másodjára Budapesten mutat be a JVS Group. A kiállítás időkapszulaként repíti el a látogatót különböző kontinensekre és civilizációkba, és arra is lehetőséget ad, hogy az érdeklődők maguk is kutatóvá váljanak: interaktív módszerekkel próbálják kifürkészni több ezer év titkait a síron túlról.

A Világ Múmiái Kiállítás 2018 végéig tart nyitva a KOMPLEX-ben (1061 Budapest, Király utca 26.)