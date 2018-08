Készen állsz a hétvégére? Vesd bele magad az augusztusi programkavalkádba!

Ami a nyári hőmérsékletet illeti, ezen a héten nem lehetett okunk panaszra. A 30 fok feletti hőmérséklet természetesen nem gátol meg bennünket abban, hogy kiélvezzük augusztus legnyáribb napjait, sőt! Erre a hétvégére is van jó pár ötletünk, ha a legjobb programokra vadászol.

Csütörtök – augusztus 09.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem fiatal festőművész szakos hallgatói érdekes kísérleti fotóprojektben vettek részt, aminek lényege, hogy festészeti tapasztalataikból kiindulva digitális/poszt-intermediális alapokon gondolták újra a fotókat. Izgalmas újdonságokra számíthatsz, részletek: itt!

A népszerű hazai vokálegyüttes, a Food Moon Acapelland című műsorával lép az Orfeum Mulató hangulatos pódiumára. Ha nem jártál ott, imádni fogod a letűnt világokat idéző helyszínt, ahol ráadásul kávé- és italkülönlegességeket is élvezhetsz koncert előtt, alatt, után.

A Budapest Rooftop Cinema és a Francia Intézet a Funzine-nal karöltve szervezi meg nyáresti mozivetítéseit, és a következő eseményen a Marion Cotillard főszereplésével készült Rock’n’Roll c. filmet mutatják be. A különleges körülmény adott, hiszen a francia filmcsillagokat az éjszakai égbolt alatt nézheted. Csekkold a trailert!

Péntek – augusztus 10.

Kiszakadnál a hétköznapokból? Van egy tuti tippünk! „A barokk zene gyöngyszemei” címmel ad koncertet a Sonatores Pannoniae fúvósegyüttes, aminek tagjai XVII – XVIII. századi hangszerek kópiáin szólaltatják meg a barokk kor ünnepi zenéit. Mi ez, ha nem különleges zenei élmény?

Megismételhetetlen zenei élmények, isteni borok, kihagyhatatlan kulturális programok vonzanak minket Sárospatak környékére, hogy a hőség, és a főváros nyüzsgése elől elmenekülve kikapcsolódhassunk e gyönyörű vidéken. A programok között olyan koncertek szerepelnek, mint például a Budapest Jazz Orchestra jubileumi fellépése, melyhez Polyák Lilla és Szörényi Levente is becsatlakozik.

Adott egy belvárosi hely, ahol a zenei felhozatal sokszínűsége a szivárványéval vetekszik: a detroiti garázsrock, a Motown soul, a 70-es évek brit punkja, a korszak New York-i diszkó zenéje, a blues, a glamrock, és ezredforduló alternatív popzenéje mind megtalálható a repertoárban. Kezdd itt a hétvégét, táncold át a péntek éjszakát! A belépés ingyenes.

A melankolikus, film noirt idéző dalairól ismert Lana Del Rey Budapestre érkezik, hogy slágereivel elbűvölje a népes multinacionális közönséget. Az énekesnő koncertje mellett Parov Stelar fellépésén is bulizhatsz a Hajógyári szigeten, de ott lesz a The Him, a Besh O Drom, és még sokan mások! A teljes programot itt találod.

Ha péntek, akkor party! Az A38 fedélzetén ingyenes Bladerunnaz Presents Friday buli vár az orrteraszon (fellépők: Tomas (NL), Statik és

Rekko), míg a Pesti Est tetőteraszon az egyenesen Norvégiából érkező progresszív rockzenekar, a Skaar biztosítja a talpalávalót. Jegyár: 1200 HUF.

Szombat – augusztus 11.

A LEGO® márkanevet senkinek nem kell bemutatni; a játék sokunk gyermekkorát meghatározta, de felnőttek is szívesen űzik. A profi hazai építők munkáinál jobb bizonyítékot talán nem is tudnánk felmutatni ennek alátámasztására: lenyűgöző kreációik között valósághű épületek és működő járművek kerülnek kiállításra a Kockaparkban. Tartalmas programokon vehetsz itt részt, gyerekkel és anélkül is.

Nem csak koncertek miatt érdemes a Dürer Kert felé járni, hiszen sok más eseménynek is otthont ad a szórakozóhely. A lemezek szerelmeseit izgalmas kínálattal várja a lemezbörze, ahol mindenki kincsekre bukkanhat, ha elég szemfüles.

A Szigetszentmiklóson iskolatársakból, barátokból alakul Pál Utcai Fiúk idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, és a nagyszabású évfordulót hol máshol is tarthatnák, mint a Budapest Parkban! Meglepetésekben nem lesz hiány, de abban is biztos lehetsz, hogy a népszerű hazai alterzenekar nem felejti otthon olyan korszakos slágereit, mint a Bál, a Csak úgy csinál vagy a Legelő. Vendég: Ed Is On. A koncert után Lidocain Night bulin rázhatod a csípőd!

A magyar zenekultúra meghatározó műfajainak legismertebb darabjai, köztük népszerű operett csemegék csendülnek fel, továbbá a leghíresebb magyar vonatkozású klasszikus örökzöldek, a 19. század történelmét idéző operett irodalom fülbemászó dallamai és a szintén magyar zenei hagyomány részét képező cigányzene is. Mindez a világhírű Budapesti Operettszínház szólistái, balettkara, valamint a Duna Szimfonikus Zenekar prezentálásában.

Kétórás “alvilági” sétára hív az Imagine Budapest csapata, akikkel most szombaton az elmúlt századok leghíresebb, legérdekesebb bűneseteire deríthetsz fényt. Közben bemutatják a város mindenkori sötét oldalát – persze csakis messziről, szórakoztatva és egy egészen kicsit borzongatva. Kihagyhatatlan! (A részvétel díja: 3200-3900 HUF).

Vasárnap – Augusztus 12.

Természetesen a vízparti opciókat sem hagyhatjuk ki a listánkról, ráadásul egyenesen egy sportos programot ajánlunk. A Stand upon a paddle (SUP) hihetetlenül népszerű mostanában, olyannyira, hogy a gyakorlott deszkázók már megmérettethetik magukat a Lupa Beach hűsítő vizén. A versenyzők (nemtől függetlenül) 200 méteres távon mérhetik össze SUP képességeiket, és a legjobbak értékes nyereményeket vihetnek haza! Részletek: itt.

Érdekel a dunai hadihajózás története? Ismerd meg az egykori osztrák-magyar hadiflotta egyetlen helyreállított egységét, a világ legöregebb folyami páncélos hadihajóját, mely 47 évig állt hadi szolgálatban, és végig harcolta az első világháborút! A kiállítást audio guide segítségével tekintheted meg. Helyszín: Id.Antal József rkpt. Jegyek 2100 (diák) és 2700 (felnőtt) forintos áron kaphatóak, akár online is.

A főváros zöld oázisa mindannyiunk szívében különleges helyet foglal el, a hétvége fénypontjainak egyike lehet, ha ellátogatsz ide. Ha már ott vagy, vegyél részt egy irodalmi sétán, amely a Budapesti Nyári Fesztivál és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében valósul meg. Legyél szemtanúja a szépirodalom, képzőművészet és zeneművészet izgalmas találkozásának!

Töltsd ingyenes zenei programokkal a vasárnap délutánt a hangulatos Valyo Kikötőben, ahol Szirtes Edina Mókus, Raw-Soul, Seldon, és Galactic Jackson gondoskodik a szórakoztatásról. A Rákóczi híd melletti Valyo Kikötő a kulturális szabadtéri helyszínek császára, koronázd meg itt a hétvégéd!