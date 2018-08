Izzott a Budapest Park színpada Jason Derulo koncertjén

Jason Derulo első budapesti koncertje nem is sikerülhetett volna jobban: a zuhogó eső ellenére hatalmas tömeg gyűlt össze augusztusi 5-i koncertjén, amit a 28 éves amerikai énekes hatalmas show-val hálált meg. Mi is ott csápoltunk a tömegben, olvasd el beszámolónkat!

A barátnőmmel pontosan délután 6-ra, azaz kapunyitásra érkeztünk a Budapest Parkhoz, és a végtelennek tűnő, kígyózó sorok közül némi vacillálás után sikeresen beálltunk a hosszabbikba… Szerencsére az előttünk állók gyorsan araszoltak előre, így bőven Derulo előzenekara, azaz a 19.10-kor kezdő Király Viktor koncertje előtt sikerült bejutnunk, sőt, még egy finom üdvözlőital is belefért az időbe. A tömeg lassan gyülekezett, a fotózkodók száma pedig az érkezők számával arányosan nőtt.

Közben az eső is eleredt, természetesen éppen akkor, amikor Viktor bandája a húrok közé csapott. (Karma!) Nagy fennakadást nem okozott, csupán annyi történt, hogy a nézőteret ellepték a színes “emergency ponchót” viselő emberek, akik (minket is beleértve) a Budapest Park szervezőinek hála a helyszínen beszerezhették az eső ellen védelmet nyújtó, színes szemeteszsákra emlékeztető esőkabát-szerűséget.

Az előzenekar Király Viktor népszerű angol nyelvű dalait játszotta, és az énekes rendesen odatette magát, ezért sokakkal ellentétben mi nem vonultunk fedezékbe az egyre erőteljesebben zuhogó eső elől. Már csak azért sem, mert akkor tökéletesnek tűnt a hely, amit választottunk: nem messze a technikai emelvénytől, középtájon.

A színpadon: Jason Derulo!

A koncert pontban este 8-kor ért véget, Viktor még az órájára is nézett. A hangszerek lekerültek a színpadról, mindenki bezsongott és sikoltozott, vagy az énekes nevét skandálta, amikor bármilyen mozgás történt a színpadon. Jasonre egészen 20.40-ig kellett várnunk, ami szinte semmiség más külföldi fellépőkhöz hasonlítva. A koncert eredetileg 20.20-kor kezdődött volna, de a beállás néhány perces csúszása után JD stábjának DJ tagja vette birtokba a színpadot, hogy 10-15 percen át izzítsa a közönséget a sztár színre lépése előtt. Mire Derulo a színpadra lépett, az égiek is megkegyelmeztek nekünk. Az eső végre elállt, és lassan lehámozhattuk magunkról a ránk tapadó dzsekit, amiért amúgy hálát adtunk a zuhogó esőben. Aztán felvillantak a fények, 6 táncosa kíséretében megjelent az est fénypontja, Jason Derulo, és mi, a közönség egy emberként imádtuk!

Az egész koncert egy remekül felépített show volt, ami az énekes életének néhány jelentős mérföldkövét bemutató fotós válogatással kezdődött. Széljegyzet: Jason gyakran beszél arról, hogy 2012-ben bekövetkezett, majdnem végzetes balesete után átértékelte az életét, ezért nem meglepő, hogy egy kórházi kép is bekerült a kivetítettek közé. A turnéjára készülve komoly nyaksérülést szenvedett, és szinte lehetetlennek tűnt, hogy valaha újra járni fog. Szerencsére nemcsak jár, hanem remekül táncol is, a Budapest Park színpadán apait-anyait beleadott! (Egy szám erejéig még a felsőjét is levette, sokak örömére!)

Egyébként csak dicsérni tudjuk azt, aki összeállította a repertoárt. A dalok között régebbi és éppen aktuális slágereket vegyítettek, természetesen a legnépszerűbbek közül. Az énekes így megmutatta érzékenyebb, romantikus énjét olyan dalokkal, mint a Will You Marry Me, a Riding Solo vagy a Trumpets, de a bulisabb, és fokozottan szexuális töltetű szerzemények, mint a Tip Toe, a Snoop Doggal közösen készített Wiggle, a Nicky Minaj közreműködésével felvett Swalla, és a Talk Dirty c. toplistás dalok sem maradtak ki.

A FIFA labdarúgó-világbajnokság számára írt Colors eléneklése előtt Jason beszélt a közönségnek arról, mennyire fontosnak tartja, hogy az emberek kiálljanak az országuk érdekeiért, és büszkén emeljék a magasba a kezüket, ha nemes ügyről van szó. A kicsit több, mint egyórás fellépés alatt többször szólt néhány szót hozzánk. Nem mondanám, hogy túlzottan személyes volt (valószínűleg minden koncertjén ugyanezt a szöveget tolja), mégis sokkal emberközelibbé tette őt sok más sztárnál, aki eljön, elnyomja a fellépését, és továbbáll anélkül, hogy fogalma lenne arról, egyáltalán melyik városban van. (Kíváncsiak vagyunk, vajon mit gondol közvetlenségéről a szerencsés leányzó, akit az It Girl c. szám alatt felhívott a színpadra.)

Bár a koncert a visszatapsolás lehetősége nélkül ért véget egy hatalmas konfettiesővel, nem érezzük úgy, hogy bármi hiányzott volna. Összességében teljesen pozitív élménnyel távoztunk: egy remek koncertet láthattunk, amiben az egyébként is profi előadást a showelemek (tűz, füst, konfetti, fénytechnika) emeltek még egy szinttel magasabbra. Köszönjük, Budapest Park, imádtunk minden percet, és azóta is Jason Derulo dalait dúdoljuk!

