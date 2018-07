A legjobb gifek, melyek leírják az életünket

A Facebook Messenger összeszámolhatatlan újítással lepett meg minket indulása óta. A temérdek emojinak, reakciónak, matricának és gifnek hála, szinte már írott üzenetek, bepötyögött karakterek nélkül is kifejezhetjük gondolatainkat beszélgetőpartnerünk felé (hiszen miért is akarna az ember értelmesen chatelni a barátaival…). Bár az esetek többségében a like-jelre vagy stickerekre csak véletlenül kattintok, amit sűrű szitkozódás követ minden alkalommal, hogy “bocs, a szivárványokat hányó kismacskákat véletlenül küldtem”, a gifek nagy kedvenceim. Jöjjenek a legjobbak, melyek szavak nélkül is ütnek.

THINK

Tökéletes minden alkalommal, amikor a teljesen agybeteg elméleteimet vagy felismeréseimet vezetem le az ismerőseimnek. És mindezt iszonyat büszkén teszem.

WEDDING

Amikor egy srác rám ír, hogy “Szia”.

FBI

Amikor a srác soha többé nem ír a “Szia” után.

SMILE

Ez a kiscsaj én vagyok, amikor bókolnak nekem.

SHIT

Amikor tudom, hogy valamit nagyon benéztem, és érzem, hogy óriási shitstorm közeleg.

IT’S SOMETHING

Amikor az élet apró örömei is boldoggá tesznek. Például, hogy 20 perc múlva már ebédidő van.

CELEBRATE

Amikor már nagyobb volumenű ünneplésről van szó. Például, hogy megjöttek a sajtójegyek valamelyik fesztiválra.

COOL

Amikor egyszerűen csak állati menőnek érzem magam. (Nem is tudok választani, melyik a legjobb.)

COOL 2.0

Amikor mások komoly (nem, egyáltalán nem komoly) teljesítményét ismerem el.

NAUGHTY

“If you know what I mean.”

WHAT

Amikor teljesen biztos vagyok benne, hogy körülöttem mindenki elmebeteg.

THANKS

Kösz a semmit.

LAUGH

Amikor a saját vagy mások nyomorán röhögök. De legtöbbször a sajátomon.