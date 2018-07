Helló hétvége! Mutatjuk a legjobb programokat!

Jó szokásunkhoz híven újra összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat, csütörtöktől kezdve egészen vasárnapig! Buli, kultúra, szórakozás, minden ami kell, napi bontásban. Következzen hétvégi programajánlónk!

Csütörtök – július 19.

Hétről hétre péntek esténként a magyar konyha hagyományos remekeiből összeállított büféasztalos választékkal várnak az Araz Étteremben. A karakteres ízvilágú ételekhez három magyar borvidékről származó bort, kadarkát, kéknyelűt és rosét kínálnak. A vendégek megismerkedhetnek a végletekig érzelemdús, hol lágy, holritmusosan csattogó – szatmári, kalotaszegi, mezőségi, székelyföldi, és más magyar tájak népzenéjével. 20 órától egy húszperces néptáncbemutató során megtekintheted az adott vidékek táncát és díszes népviseletét is.

Akusztik élvezet tölti majd be az Esernyős árnyas, fás belső udvarát, ahol különleges zenei hangzások csendülnek fel elképesztően tehetséges alkotóktól. A WuU egyediségét az adja, hogy megmarad a bensőséges hangulat a közönséggel, miközben a jónevű zenekarokból érkező fiatal zenészek most akár egy szál gitárral is megmutatkozhatnak kötöttségek nélkül, szabadon.

Az úriemberek pezsdítő és kellemes dallamaikkal egészítik ki vendégeink vacsoraélményét, hozzájárulva a feledhetetlen nyári esték hangulatához.

Unod az európait? Valami szokatlanra vágysz? Felkészültél? Irány Bollywood! Szeretettel várunk mindenkit egy hangulatos, pörgős mozis estére ide, a Hopp Kertbe. Annyi biztos, hogy szem nem marad szárazon! Karan Johar Bollywood egyik legismertebb rendezője, aki legendás bollywoodi sztárokkal dolgozott együtt, ehhez a filmjéhez mégis addig szinte teljesen ismeretlen színészeket válogatott.

Péntek – július 20.

Egy háromnapos, egyedülálló fesztiválhétvége, ami kicsiknek-nagyoknak izgalmasan mutatja be India színes világát.

Itt megtalálsz mindent, ami testnek-léleknek jólesik. A fesztiválsátorban napközben előadások, koncertek, zenei-, tánc- és harcművészeti bemutatók, pantomim- és gyermekműsorok élményében lehet részed. A Kérdezz-Felelek sátor egész nap vár minden érdeklődőt, akinek kérdése van a Krisna-tudat filozófiáról, a lélekvándorlásról, a jógáról, a szentírásokról, vagy a Krisna-hívők életéről, és természetesen választ is szeretne kapni ezekre.

A tradicionális jungle és az igényes pop fúziója, azaz a “plastic jungle” megalkotói: O.J. Sámson és tettestársa, Pierrot ezen az estén egy kevésbé ismert oldalukat mutatják meg azoknak a szerencsés utasoknak, akik hajójegyeiket felmutatják a TRIP fedélzetén. Mind a ketten szerelmesei a jungle zenének, főleg a korai hangzásnak, mely 1994-ben élte fénykorát. Őshazájában, Nagy-Britanniában, főleg a feketék körében volt rendkívül népszerű.

A Digitalism duó tagjai, Jens Moelle and Ismail “Isi” Tuefekci tulajdonképpen a véletlennek köszönhetik, hogy elkezdtek DJ-zni, mára azonban a világ összes jelentős fesztiválján felléptek. Isi és Jens története ugyanis 2004-ig nyúlik vissza, amikor is Jens délutánonként egy hamburgi lemezboltban dolgozott, Isi pedig rendszeres vendég volt náluk. Egy party előtt a meghívott DJ megbetegedett, a lemezbolt tulajdonosa pedig megkérte Jenst, hogy álljon be a DJ-pultba, ahová Isi is csatlakozott hozzá. Ahogy mondani szokás: a többi már történelem.

“Emlékszem tavaly július 20. csütörtökre esett. Épp az esti Manson koncert utáni Hybrid Nightra készültünk.

Aztán jött a megdöbbentő hír: Chester öngyilkos lett. Először el sem hittük – hiszen már számtalanszor felröppent híres emberek halálhíre. Reménykedtünk benne, hogy ez is csak valami hasonló álhír.Aztán lassan kiderült, hogy a hír igaz. Most, egy évvel Chester halála után, ugyanazon a napon, ugyanott csinálunk egy bulit az emlékére.”

Több mint egy évtized után, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 80. születésnapján a legnagyobb magyar operettszerző, Kálmán Imre egyik legnépszerűbb, Cirkuszhercegnő című darabjával tér vissza a színház nyári repertoárjára a teátrum kezdeteitől jelen levő egyik legkedveltebb zenés szórakoztató színpadi műfaj! Az ünnepi évadban az operett magyar nagymesterének egyik legjelentősebb, világszerte páratlan sikerrel játszott műve első alkalommal csendül fel a cirkuszi forgataggal benépesített szigeti színpadon.

Szombat – július 21.

A Labdarúgó Világbajnokság apropóján a BÁV júliusban Puskás Öcsi és az Aranycsapat címmel rendez ingyenes emlékkiállítást, ahol kortárs magyar képző- és iparművészek Puskás Ferencről készített alkotásait tekinthetik meg. Puskás Öcsi, az Aranycsapat kapitánya, Olimpiai arany- és Világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok, Világkupa és Bajnokok Ligája győztes, a XX. század legjobb góllövője, akinek számtalan világcsúcs és gólkirályi cím fűződik a nevéhez, mind a magyar válogatott, mind a Real Madrid játékosaként.

A plakát a modern nagyvárosi társadalom üzenőfala. Technikai lehetősége – a 19. század elején elterjedő litográfia – alkalmassá tette, hogy tömegesen és nap mint nap vihesse utcára üzeneteit. A MNM időszaki kiállítása azt mutatja be saját gyűjteménye segítségével, hogy a fejlődés bűvöletében élő modern magyar társadalom mit láthatott – 1890 és 1989 között – az üzenőfalon: újdonságokról, lehetőségekről, szükség- vagy kényszerhelyzetekről. z üdítő tárlatvezetés után, mindenkit egy frissítő sörkóstolóval várnak!

Tárlatvezetésünkön megismerheti Sam Havadtoy munkásságát, aki az 1970-es 80-as években élt New Yorkban, és a város, illetve a korszak legjelentősebb művészeivel dolgozott együtt. Milyen volt Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono világában élni, alkotni? Hogyan hatottak Havadtoy művészetére? A kiállításon találkozhatsz a Ludwig Múzeum gyűjteményének meghatározó korabeli amerikai alkotásaival is.

Micsoda bulik, micsoda hangulat, őrület, asztalontáncolás, sikítozások egy-egy elfelejtett slágernél…Vicc nélkül mondjuk, ha nem jössz, életed egyik legbulisabb, legéneklősebb estéjét hagyod ki. Nem csak a 2 imádott csapat dalai lesznek,de szinte az összes slágerüket le fogják játszani, ezt biztosra megígérhetjük.

Te, aki ezeket a sorokat olvasod, meghívást kaptál az év legkúlabb szülinapi zsúrjára! A 15 éves Punnany Massif ugyanis egy hetedhétországra szóló mulatságra invitál a Budapest Parkba. Az ország egyik kedvenc zenekara erre a különleges évfordulóra számtalan meglepetéssel, karneváli hangulattal és persze a legütősebb slágerekkel készül – gyere és ünnepeljünk együtt!

Debütál a Sun & Soda elnevezésű bulisorozat, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát. A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Official Terasza, mely erre az időre igazi oázissá alakul: műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt, extra dekorációs elemeket és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat.

Vasárnap – július 22.

Jógáznál a fellegekben a nap sugaraival és hűs szellővel alattad az egész várossal, Budapest egyik legrégebbi és leglazább tetőteraszán? Irány júliusban is a 360 bár, napüdvözletezni lépegzetelállító panorámával! Amire számíthatsz: 60 perces napindító jógagyakorlás a napfényes teraszon, alattunk a várossal.A jógaóra után frissítő uborkás limonádéval várnak.

A séta a nyolcadik kerületnek egy olyan korszakán vezet végig, amikor a kerület még művésznegyed volt, utcáin a magyar irodalom és képzőművészet számtalan emblematikus alakja sétált, alkotott, vagy élte át a kor tragikus eseményeit. A sétajegy ára 3000 Forint.



A hangulatról a budapesti swing táncosok gondoskodnak, nekik köszönhetően megismerhetitek a jazz aranykorának táncait és stílusát. Próbáljátok ki a lendületes Lindy hopot, a kecses Balboát vagy a Bohókás charlestont! Mindehhez a talpalávalót a Ratty Jazz Band biztosítja: hallhattok mindent, ami dixieland és swing, legyen szó a 20-as, 30-as évek zenéiről vagy napjainkról.