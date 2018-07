Tudatosan étkezel? Akkor ezt az appot imádni fogod!

A bevásárlószatyor, a lelkesedés, és a szezonális receptek mind megvannak, de nem tudod, hogy hol szerezhetnéd be a hozzávalókat? Szerencsére már erre is feltaláltak egy applikációt. Olvass tovább, hogy megtudd, milyen különleges app-pal örvendeztette meg a tudatosan étkezőket a Felelős Gasztrohős.

“Mobilapplikációnkkal a fenntartható élelmiszereket fogyasztók vásárlását szeretnénk megkönnyíteni. Az Apple Storeból és Google Play Áruházból ingyenesen letölthető appban egész Magyarországra kiterjedően megtalálhatóak a fenntartható élelmiszer lelőhelyek és az alapítvány által minősített Fenntartható Vendéglátóhelyek is. Az alapanyagokat listázó menüpontban pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, illetve ezek vitamin- és ásványianyag-tartalmát is láthatja a felhasználó, így vásárlás közben is adunk egy kis segítséget a szezonalitást illetően.” – mondta el Szabó Eszter, az Alapítvány projektmenedzsere.

A készítők azokat a helyeket minősítették fenntartható élelmiszert árusító helyeknek, ahol pl. helyi, szezonális vagy minősített környezetbarát/bio élelmiszerek kaphatók. A helyekre hat kategóriában kereshetünk rá: helyi piacok, bio piacok, nagyrészt fenntartható élelmiszereket árusító boltok (bio boltok, helyi termékeket árusító boltok), közösségi kertek, Fenntartható Vendéglátóhelyek, közösségi mezőgazdálkodás / bevásárló közösségek és azok átvevőpontjai.

Mostantól tehát még könnyebb dolgunk lesz a zöld helyek felkutatásával, hiszen egy appban megtalálható lesz mind. Ezek után legyen mindenki Felelős Gasztrohős!

Minden igyekezet és szupererő ellenére előfordulhat, hogy kimaradtak helyek, így az Alapítvány munkatársai azt kérik, ha bárki tud ilyen helyről, küldje el nekik a gasztrohos@gasztrohos.hu e-mail címre.