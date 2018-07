Így nyaraljatok Budapesten! Gyerekprogramok a fővárosban, minimális ráfordítással

Élménydús nyarat tervezel a gyerekeknek, és Budapesten töltenétek az időt? Aggodalomra semmi ok, hiszen a fővárosban bőven akad érdekes elfoglaltság, amit kicsik és nagyok egyaránt élvezni fognak.

A Pici and the City blog írója nem kevesebb, mint 70 kreatív, gyermekbarát programot szedett össze, hogy a kisgyermekes családok válláról levegye a terhet, amit a nyári szünet aktív, hasznos eltöltésének megtervezése igényel. A lista legfőbb előnyei, hogy már letesztelt lehetőségekről van szó (ráadásul a cikk szerzője még a különböző időjárási körülményekre is gondolt), arról nem beszélve, hogy az opciók mind ingyenesek, vagy alig igényelnek anyagi befektetést. Cikkünkben a 7 kedvenc programunkat választottuk ki, a teljes listát pedig ide kattintva megtaláljátok. Lássuk, milyen lehetőségek várnak rátok!

#1 Úsztassatok gumikacsákat!

Esős idő után akár gumikacsával, akár papírhajóval a kézben rohamozzátok meg a környék legklasszabb pocsolyáját!

#2 Irány a retró játszótér!

A XI. kerületi Brassó úton bújik meg a játszóterek gyöngye, ahol láncos hinta, házikó alakú mászóka, és rakétamászóka várja a játékra vágyó gyerkőcöket. Múltidézés a javából!

#3 Menjetek piacra!

A gyerekeket imádják a piac árusai, így mindig kapnak kóstolót a legfinomabb falatokból. Ha nem vásároltok, akkor is kellemes élményekkel tértek haza.

#4 Turistáskodjatok a városban!

Válasszatok egy látványosságot (például a Hősök terét), és töltsetek el ott egy kis időt. Kisföldalattizzatok, vigyetek gördeszkát!

#5 Válasszatok ingyenes múzeumi programok közül!

Több olyan budapesti múzeum is van, ahol a hónap első, vagy éppen utolsó hétvégéjén ingyenes a látogatás. (Az Aquincumi és a Kiscelli Múzeumba például minden hónap utolsó szombatján tudtok díjtalanul ellátogatni, a Néprajzi Múzeumban pedig minden hónap első vasárnapján várnak titeket.)

#6 Vegyétek célba az állatkertet!

A Margitszigeten fellelhető vadaspark egész évben ingyenesen áll rendelkezésetekre, ráadásul a környéken sétálva is számos érdekesség kerül majd az utatokba.

#7 Elő a krétával!

Nem sok olyan elfoglaltság van, ami az alkotás öröméhez fogható, ezért keressetek fel egy parkot vagy sétányt, ahol megfelelő mennyiségű betonfelület áll rendelkezésetekre. A Pici and the City blog szerzőjének hála tippet is kaphattok, ha nem tudjátok, merre induljatok.