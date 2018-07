7 nagyszerű program Budapesti Nyári Fesztivál júliusi kínálatából

A Budapesti Nyári Fesztivál júliusban sem áll le, sőt! Rengeteg izgalmas programokkal várja az érdeklődőket ebben a hónapban is. A széles repertoárból 7 programot emeltünk ki, melyeken mi biztosan ott leszünk.

A 2018-as nyár táncszenzációja az F. Scott Fitzgerald népszerű A nagy Gatsby című regénye és Baz Luhrmann 2013-as nagysikerű, kétszeres Oscar-díjas filmje alapján készült The Great Gatsby balettshow, melyben ezúttal neves nemzetközi balett-társulatok táncosai jelenítik meg a húszas évek Amerikájának kicsapongó, élvhajhász világát.

Az elképesztően látványos balett-showban a szentpétervári Mariinszkij Balett nyolc sztárszólistája, köztük Denis és Anastasia Matvienko mellett a Complexions Contemporary Ballet (USA) és a Kijevi és Odessai Nemzeti Balett táncosai alakítják a dzsessz és a lehetőségek mámorában élő dúsgazdagok kiégett figuráit, akiknek közegében az igaz érzelmeknek legfeljebb csak a körvonalai tűnhetnek fel. A biztos sikert a professzionális táncművészek mellett Dwight Rhoden rendező-koreográfus személye is garantálja, aki balett-előadások mellett többek között Prince, Lenny Kravitz, Nina Simon és nem utolsó sorban a világ leglátványosabb előadásait létrehozó Cirque Du Soleil számára készített nagyszabású koreográfiákat.

Valódi zenei kuriózum és mély filozófiai mondanivalóval átszőtt látványos koncertshow valósul meg a meghatározó jelentőségű világasztár DJ, Jeff Millstolmácsolásában a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

A nagyszabású kompozícióiról ismert innovatív lemezlovas több mint egy évtizede dolgozik szimfonikus nagyzenekarokkal, és hozza létre a klasszikus és elektronikus zene egyedi ötvözetéből születő grandiózus tablóit. Júliusban a Planets (Bolygók) című legújabb koncertjével érkezik Budapestre, ahol az Óbudai Danubia Zenekarkíséretében szólaltatja meg a Naprendszer kilenc bolygója, valamint a világűr szemlélésének önismereti hatása által inspirált science-fiction-zeneművét. Az előadás az érzelmek legszélesebb skáláján mozogva pendíti meg a végtelenség érzetének lelkiállapotait, és a két, látszólag egymástól nagyon távol álló zenei műfaj harmonikus keverése által érzékelteti a fizikális és mentális síkok összefonódását.

Több mint egy évtized után, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 80. születésnapján a legnagyobb magyar operettszerző, Kálmán Imre egyik legnépszerűbb, Cirkuszhercegnő című darabjával tér vissza a színház nyári repertoárjára a teátrum kezdeteitől jelen levő egyik legkedveltebb zenés szórakoztató színpadi műfaj! Az ünnepi évadban az operett magyar nagymesterének egyik legjelentősebb, világszerte páratlan sikerrel játszott műve első alkalommal csendül fel a cirkuszi forgataggal benépesített szigeti színpadon.

Az eredetileg német nyelven íródott nagyoperett 1926-os bécsi bemutatója mind történetében, mind pedig elsöprő látványvilága miatt, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Az egzotikus mesében az artisták, idomárok és bohócok világa mögött felsejlik az arisztokrácia pompás, csillogó és rejtett hazugságokkal átitatott élete. Az operett parádés világában azonban az elveszett szerelmesek mégis egymásra találhatnak a kalandok, intrikák és félreértések útvesztőjében, és győz a mindent elsöprő szenvedély.

Tavalyi nagysikerű vendégszereplése után idén visszatér a Margitszigetre a világ egyik legérdekesebb táncelőadásait létrehozó társulata, a Béjart Ballet Lausanne, akik a jubileumi turné után most Mozart legnépszerűbb művét, a csodálatos Varázsfuvolát varázsolják a színpadra a klasszikus balett nyelvén, először Magyarországon!

Az előadás eredeti koreográfiáját még 1981-ben álmodta színpadra a társulatot alapító, nagyhatású balett-mester, Maurice Béjart, melyet most második alkalommal újít fel az együttes a jelenlegi társulatvezető koreográfus, régi Béjart-tanítvány, Gil Roman vezetésével. A Béjart Ballet repertoárján a kezdetektől fogva letisztult, mégis fantasztikus látványvilágú és különleges atmoszférájú előadások vannak jelen, melyek egyedülálló kapcsolatban állnak a produkciók alapjait adó klasszikus és innovatív táncelemekkel. A balettelőadások nemcsak kivitelezésükben, hanem témaválasztásaikban is valódi kuriózumnak számítanak a nemzetközi táncéletben: a populáris kultúrához tartozó zenékre koreografált előadásoktól kezdve a legnagyobb klasszikusok újító újra értelmezésééig minden megtalálható színes palettájukon, így biztosan Mozart sokat látott mesterműve is egy igazán új megvilágításba kerül majd!

Leonard Bernstein a New York-i Filharmonikusok nagyhatású karmestere népszerű musical-szerző, és a 20. század emblematikus zeneszerzője volt, aki a televízió képernyőjén zenei műfajokat és azt magyarázva, hogy mi is a zene, utat talált a legfiatalabbak szívéhez is. Egész generációk nőttek fel nálunk is vasárnap délelőtti zenematinéin, lebilincselő és szellemes előadásain, amelyekben élvezettel alakult át néha szeretnivaló, zseniális zenebohóccá. Nevéhez olyan világhírű musicalek kapcsolódnak, mint a West Side Story a Peter Pan, vagy a Candide, de a klasszikus és könnyűzene világán túl Bernstein maradandót alkotott a balett, az opera és a filmzene műfajában is. Zenei univerzalitása természetesen a jazzre is kiterjedt, csak kevesen tudják róla, hogy fiatalon füstös jazz klubokban is zongorázott.

Születésének 100. évfordulója alkalmából és apropóján készült a magyar jazz és könnyűzene két népszerű előadója Szőke Nikoletta és Gájer Bálint különleges műsora, melyben a szerző legismertebb dalai jazzes átiratban szólalnak meg a legkiválóbb hazai zenészek közreműködésével.

A nemzetközi operaszínpadok népszerű sztárjával, Erwin Schrott gálakoncertjével folytatódik a Budapesti Nyári Fesztivál egyik legnépszerűbb komolyzenei programja, a világsztár operaénekeseket felvonultató gálasorozat. A világ egyik legkedveltebb és legizgalmasabb kiállású basszbaritonja a klasszikus operairodalom szinte minden meghatározó szerepében nyújtott már emlékezetes alakítást a legnagyobb operaszínpadokon a New York-i Metropolitan Operától a Royal Opera House-on át a Milánói Scaláig.

Budapesti gálakoncertjén nemcsak az operaáriák széles skáláján mozogva mutatja be csillogó énektudását a budapesti közönségnek, hanem a vérbő tangózenék életteli birodalmába is elkalauzolja hallgatóságát a megkapó stílusú és lehengerlő megjelenésű sztárénekes. Az operavilág legvonzóbb férfisztárjaiként is számon tartott Erwin Schrott szólistaként, valamint fiatal magyar énekes tehetségek partnereként varázsolja el a női szíveket és szólaltatja meg a legszebb melódiákat, melyek egyszeri és varázslatos nyári estét ígérnek minden zenerajongó számára!

Szabadság, zene, Beatles és világraszóló, nagy tervek. Két fiatal ember vagány, gátlásokat nem ismerő egymásra találása, amikor még minden lehetséges. Aztán eltelik tizenöt év, és kiderül, hogy a dolgok mégsem ilyen egyszerűek. És eltelik még huszonöt, és szinte magunkra sem ismerünk. Ezek tényleg mi voltunk? A mi gyerekeink is ezt élték át mellettünk? Ugye nem? Ugye mi jobban csináltuk?

Mike Bartlett több generációt is érintő kérdéseket feszegető színdarabja London után Budapesti Nyári Fesztiválon a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



Szellemesen és meghökkentő őszinteséggel beszél szülői felelősségről, gyermeki önállóságról, nem utolsó sorban hatalmas jutalomjáték a színészeknek, akik évtizedeket öregszenek a történet során, tizenkilenc évestől a hatvanas éveikig kísérjük őket.