Ezen a hétvégén is fantasztikus programokkal vár a Gyerek Sziget

Utolsó napjaihoz érkezett a Hajógyári-szigeten megrendezett Gyerek Sziget. Szomorúságra azonban semmi ok, ugyanis remek programokkal várják az egész családos ezen a hétvégén is. Mutatjuk is őket!

Környei Alice és Szokolay Dongó Balázs közös produkciója, amelyben ismert gyermekdalok és mondókák szólalnak meg Szokolay Dongó Balázs feldolgozásában. A koncert hangulata nem a mostanában szokásos harsány-ugrálós, hanem inkább összebújós-hallgatós, együtt éneklős – együtt dongós. A koncert műsorát Dongó népdal feldolgozásai és eredeti népdalok alkotják kis mondókázós-bábozós mesékkel tarkítva.

Rutkai Bori Banda: Űrdöngölők – szombat – 16:30 A Rutkai Bori Banda legújabb lemeze, az Űrdöngölők űrbéli tájakra kalauzol bennünket. Hatalmas tejúthajókon, színpompás, repülő csészealjakon, szárnyas picikliken érkeznek az Űrcsűrbe a táncos lábú vendégek. Dj Bácsi pörgeti a bakelitlemezeket, harsog a robotfalvi trappolós, kvartyognak a fánkitáni rugózós guminóták, sutyorognak a Qpi-szigetek varázsénekei, kinyílnak a dzsungelszerenádok pirosló hangszirmai. A legkülönösebb dalok pedig egy Föld nevű, titokzatos bolygóról érkeznek. Radványi Balázs és Varró Dániel közös műsora – vasárnap – 11:00 Varró Dani versei a gyerekvilágról szólnak, verseskötetei sok-sokezer példányban forognak. Dani zenei partnere Radványi Balázs a Kaláka együttesből jól ismert Kossuth-díjas dalnok, aki a Varró versek megzenésítése mellett, más költők gyermekeknek szóló verseire írt dalaival teszi még színesebbé az előadást. Zene és vers, játékos-humoros ritmus és muzsika váltogatja egymást a színpadon. Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar – vasárnap – 16:30

A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Mese-erdő közepébe hívnak minden gyereket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok, a tavaszi szellő és nyári fuvallat persze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese egy- egy szereplőjét ismertetik meg velünk, akiknek kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített versei kísérnek az utatokon.