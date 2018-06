7 magyar természetes kozmetikum nyárra

Bőrünk egészsége, szépsége, és rugalmasságának megtartása nem csupán a genetikán múlik, aktívan ki kell vennünk belőle a részünket. Nagy örömünkre a natúr kozmetikumok népszerűbbek, mint valaha, és szerencsére hazai viszonylatban sincs okunk panaszra: egyre több márka kínál jobbnál jobb bőrbarát termékeket. Bemutatjuk a kedvenceinket!

A colo kizárólag friss, ellenőrzött minőségű natúr és bio összetevőket használ hatóanyagban gazdag krémei elkészítéséhez, amelyek személyre szabva oldják meg a problémáinkat, bőrtípusnak és egyéni igényeknek megfelelően. A fényvédelemre különösen ügyelni kell ebben az évszakban, ezért strandolás előtt nagy hasznát veheted 100%-ban természetes fényvédő testápoló tejüknek (15+/25+), ami 3 bio növényi kivonatot, 2-féle vitamint és 9-féle tápláló magolajat tartalmaz, ezáltal táplálja, hidratálja, és sejtszinten védi a bőrt a Nap káros sugaraitól.

Szintén kiemelkedő minőségű, 100%-ban természetes natúrkozmetikumok készülnek a Magister products égisze alatt, és szerencsére a nyári bőrápolásban is számíthatunk rájuk. Az érzékeny bőrűek igényeire nagy gondot fordító márka professzionális bőrvédő hatóanyagokat és ellenőrzött gyógynövény kivonatokat használ könnyen beszívódó trópusi nyári arckrémében, amelyben panthenol nyugtatja az arcbőrt, a cink-oxid pedig SPF 6-os szintű fényvédelmet garantál. Az egzotikus illat a ráadás!

Ilcsi néni márkája talán a legismertebb (és legkedveltebb) a magyar természetes kozmetikumok között, részben annak köszönhetően, hogy immár 1958 óta létezik. Mesés habkrémeiről ódákat zenghetnénk, de a peelingek és testradírok is megérnek egy misét. Bár nehéz egyetlen terméket kiemelnünk a kínálatból, sikerült választanunk: a karotin extra pakolás azért lett nálunk a befutó, mert magas a karotinoid- és flavonoid tartalma, így segíti a bőr építését és regenerálódását, ami nyáron kiemelt fontosságú.

Több, mint 10 féle Manna natúrkozmetikai termék szerepel az ismert, 2010-ben alapított márka palettáján. Szappanjaikkal, ajakápolóikkal már te is biztosan találkoztál a drogériák polcain, a mi kedvenceink azonban a csodatévő shea vajak, amelyeket nyáron akár a szúnyogcsípések kezelésére is hatékonyan felhasználhatsz. A vulkáni kőzeten szűrt ghánai sheavaj 100%-os tisztaságú, hígítatlan litsea kubeba illóolajat tartalmaz, ami a meditáció előtti testápolásra is remekül használható.

Tudtad, hogy a Yamuna is egy magyar márka? 14 évvel ezelőtt Somogyvámoson alapították, és ma már közel 300 bőrbarát kozmetikumot készítenek. A nyári bőrápoláshoz elengedhetetlen, hogy a kiszáradás elleni védelemről is gondoskodj, ezért az arcápolási rutinodban jó, ha egy alkoholmentes tonik is helyet kap. A Yamuna zsályás arctonikja kíméletesen tisztít anélkül, hogy kiszárítaná a bőröd. A fényvédős nappali krémmel kiegészítve remek párost alkotnak!

Egyedi fejlesztésű, védett magyar receptúra alapján készülnek a parabén- és szulfátmentes Aqua Mundi csodák, amelyek között tusfürdő, natúr szappan, testápoló, arckrém és ajakír is helyet kapott. Méhviaszos natúr ajakápolójuk azért keltette fel az érdeklődésünket, mert a forró évszakban ajkaink is extra törődést igényelnek. Összetevői között megtalálható a telítetlen zsírsavakban gazdag kókusz- és mandulaolaj, ami a méhviasszal és kakaóvajjal kiegészülve igazán bársonyossá teszi az ajkakat.

A natúr szépségápolás mellett elkötelezett, szintén magyar Happy Skin 100%-ban természetes összetevőkből álló natúrkozmetikumokat kreál a bőr természetes szépségéért. A nagyobb hazai drogériákban kapható termékek között a normál, száraz és érzékeny bőrre kifejlesztett Metamorfózis parajdi sós testradírt szemeltük ki, ami finom szemszékkel javítja a vérkeringést, és segít megszabadulni az elhalt hámsejtektől, hogy egyenletesen barnulhassunk.