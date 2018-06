5 budapesti designerbolt, ahol magyar tervezők ruháira, kiegészítőire lelhetsz

A magyar divatvilágot számtalan tehetséges alkotó színesíti, akik világszínvonalat képviselnek a munkájukkal. A minőségi ruhákra és kiegészítőkre nem csak online, hanem néhány fővárosi üzletben személyesen is lecsaphatsz. Mutatjuk, merre indulj!

Élmény a vásárlás a Paulay Ede utcai ékszerdobozban, ahol akár egy teljes új szettet beszerezhetsz: a feminin lindamelinda ruhákhoz az Anna Amélia márka csodás bőrtáskáiból válogathatsz, és Visy Dóri stílusos ékszereivel dobhatod fel az összhatást. Az üzletben kapható márkák népes sorában egyebek mellett stílusos, Anna Daubner tervezte ruhadarabokat is találsz. Nézz be, és ismerkedj meg további hazai tehetségek kreációival, amelyek között valódi gyöngyszemekre bukkanhatsz!

1061 Budapest, Paulay Ede utca 15.

A Paloma művészudvarban nem csupán a divat iránti szenvedélyednek hódolhatsz, hiszen izgalmas lakásdekorációk, beton kiegészítők, noteszek, csodás ékszerek, babatakarók és párnák, táskák, valamint kutyás kiegészítők is a kínálat részét képezik. Remek lehetőség, hogy magyar tervezők (Ambient Lamps & Cellunett Design, stb.) közreműködésével csinosítsd ki az otthonod, de mindennapos használatra is akad egy-egy csecsebecse (például a Sulyan Design és a RePityke dabjai, vagy a giranelli és Vadjutka ékszerkreációk). Ha arra jársz, a menő zoknikra is vess pár pillantást!

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16. félemelet

A Clique valójában több, mint showroom: a szalon afféle pulzáló origóként definiálja magát, ami a magyar divatvilág alkotói- és vásárlói közösségét hivatott közelebb hozni egymáshoz. Ennek köszönhető, hogy a tervezőkkel való személyes találkozás itt garantáltan “jár” a vásárlás mellé. A DELACIER ékszermárka és Alma Abonyi táskái csak rád várnak, a Between csábító fehérneműivel és Mészáros Lúcia ruhakölteményeivel együtt. A Mandragora design gymbag- és lábbeli kollekciója szintén ellenállhatatlan!

1082 Budapest, Baross utca 47. II./7.

Ismét egy hangulatos hely, ahol a divat és a lakásdekoráció remekül megfér egymás mellett! Az Alagút utcai üzletben fellelhetőek a The Mama Kin különleges ékszerei, kerámia edények, DAIGE ruhák, táskák, és sok más, különleges dekorációs elem és kiegészítő. Sőt, szemet vethetsz a DOT for You asztali naptárára, vagy hazatérhetsz egy csomag finom teával! Ha tökéletes ajándékot keresel, náluk (is) biztosan megtalálod, ám garantáljuk, hogy magadnak is kiszemelsz majd ezt azt.

1013 Budapest, Alagút utca 4.

Táskák, cipők, kiegészítők és kutyafelszerelés: a wonderLAB üzletébe betérve mindezeket egy helyen beszerezheted! A szemet gyönyörködtető árukészlet közel 30 tehetséges alkotó termékeiből áll össze, köztük van például a Pakamé, dorivisy, a mirumiru és az Oh my deer is, csak hogy néhány márkát említsünk. Szerezd be legújabb szettedet a fővárosi divatoázisban, ahol olyan különlegességeket vadászhatsz le, amit a plázában biztosan nem találsz!