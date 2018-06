Strand, hajnalig tartó buli és kultúra az ország legsokszínűbb fesztiválján

Egy hónap múlva indul a Dunakanyar legnagyobb fesztiválja, a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó. Míg sokan a Balatonnál szeletelnek, a július 5-8. között a váci Duna-parton megrendezett fesztivál egy olyan közönségnek nyújt alternatívát, akik olcsón, meghittebb hangulatban, festői helyszínen, laza fröccsök mellett élveznék a legnagyobb hazai együttesek koncertjeit, négy ország színházi előadásait, a Duna, valamint a váci strand nyújtotta fürdőzési lehetőségeket.

Alig fél órára Budapesttől csodálatos környezetben, közvetlenül a vízparton lépnek fel a legnagyobb hazai együttesek: a Belga, a Punnany Massif, a Tankcsapda, az Ivan and the Parazol, a Vad Fruttik, a Kiscsillag, a Quimby és még sokan mások. De a VéNégy Fesztiválon láthatóak olyan csapatok is a környező országokból, akik hazájukban már ismertek és talán hamarosan egész Európát meghódítják. Érdemes tehát időben meghallgatni a szlovák Bad Karma Boys, a lengyel Lily Hates Roses, vagy a cseh I Love You Honey Bunny zenéjét.

A látogatók napközben a Duna partján, vagy a fesztiváltól pár száz méterre található strandon hűsölhetnek, hiszen a fesztivál jegyek mellé strandbelépő is jár. Így a VéNégy az a fesztivál, aminek saját medencéje van.

Délutánonként pódiumbeszélgetések és cseh, lengyel, szlovák és magyar társulatok színházi előadásai mutatkoznak be, este pedig kezdetét veszik a koncertek és a hajnalig tartó bulik. A színházi előadásokra megváltott jegyekkel az aznap esti koncertek is ingyenesen látogathatóak. A VéNégy szervezői az alacsony jegyárakkal a fiatalokra is gondoltak, sőt a kempingjegy ára a vendéglátóhelyeken lefogyasztható lesz.

