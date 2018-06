Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová el kell látogatnod júniusban

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre, bárokra és kávézókra Budapesten? Júniusi összeállításunkban 8 fővárosi vendéglátóhelyet ismerhetsz meg, amit megéri lecsekkolni a hónapban.

A BÉLA (bár, étterem, lakás, arborétum) egy hiánypótló, varázslatos kávéház, étterem és bár, ami nemrég nyitott meg az egyre nyüzsgőbb Bartók Béla úton. A tulajdonosoknak sikerült egy otthonos, sokszínű helyet kialakítaniuk, amit őrült dekorációval dobtak fel. A kínálatban tiszteletre méltó rum- és gin választék áll a vendégek rendelkezésére, de az ételekre sem lehet panasz. A finomságokat nem mellesleg zöldellő növények dzsungelében fogyaszthatja el a betérő vendég. A Citadellától nem messze és a Nagy Vásárcsarnoktól kőhajításnyira található Béla csupán néhány hete üzemel, ám kivételes hangulatával máris beszerzett pár törzsvendéget. A csapat még kezdő, de lelkes, így biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan a kiszolgálást is tökélyre fejlesztik.

1114 Budapest, Bartók Béla út 23.

A belvárostól picit eltávolodva van pár remek hely, ahová érdemes beülni, ilyen például az Arany Tacskó Bistro. A 8. kerületi bisztróban a berendezés és a dizájn mellett a hely hangulata és ételei is a nagymamánkhoz kötődő emlékeket idézik, utóbbi pedig nem csak ízvilágában, hanem az adagok méretét tekintve is helytálló. A laktató levesek, szívmelengető főételek (lecsó, Bécsi szelet, stb.) és ízletes desszertek a kedves kiszolgálásnak köszönhetően talán még finomabbnak tűnnek. A romkocsmákra hajazó Arany Tacskóban Jézus és da Vinci képei díszítik a falakat, és az asztalokon a nagymama szőnyege látja el a terítő szerepét. Figyelem: mindenkinek engedmény jár, aki tacskója társaságában tér be!

1083 Budapest, Lósy Imre utca 2.

A Ngon szó vietnámiul azt jelenti: finom, ízletes. A budapesti kínai-negyedben nyílt étterem egyszerű, de nagyszerű thai és vietnámi ételeket kínál laza, hangulatos környezetben, az 1-es villamos vonalánál. Az ínycsiklandozó pad thai különleges fűszerei egzotikus utazásra hívnak, így gondolatban Saigon nyüzsgő utcáin érezheted magad akár egy tál forró pho szürcsölése mellett. Friss thai alapanyagok, menő dizájn és előzékeny alkalmazottak: ez az a nyerő kombináció, ami várhatóan sikerre viszi az Ngon Street Food csapatát.

1087 Budapest, Köbányai út 35.

Gasztronómiai fronton újabb ékkővel gazdagodott Buda a közelmúltban, a letisztult, rusztikus dizájnnal rendelkező Monszunnak köszönhetően. Az eklektikus, malajziai esőerdők ihlette berendezés és a sok-sok növény kellemes hangulatot teremt egy finom feketekávé elfogyasztására, (a Jamaica Blue Mountain a kínálat egyik gyöngyszeme), ami mellé frissen sütött pékáru (gluténmentes is!), a Budai Pékség süteményei, mennyei szendvicsek, frissen facsart gyümölcslevek, saláták és kézműves fagylalt közül választhatunk. Ha a Hárshegy környékén jársz, térj be egy frissítőre!

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 112.

A főváros szívében működő Vegan Garden a világ első street food kertje, egészséges ételek hatalmas választékával. A VII. kerületi Vegan Garden a Rácskerten belül funkcionál, és vegán pub, hamburgerező, pizzéria, jégkrém stand és sütiző is megtalálható itt, mexikói ínyencségekkel. A környezetvédelem és jótékonyság mellett elkötelezett Vegan Garden rendszeresen tart hétvégi piacokat, workshopokat és egyéb, vegán rendezvényeket, azonban a kíváncsi húsevőket is szívesen üdvözli vendégei között. Minden nap ellátogathatsz ide, reggel 11-től este 11-ig várnak.

1072 Budapest, Dob utca 40.

A bulinegyedtől nem messze kínálja hamburgereit és hűsítő söreit a Traveler’s Bistro, ahol társasjáték est, karaoke party és beer pong versenyek szórakoztatják a vendégeket. A kézműves burgerek felelőse a Konyhafőnökből ismert Pallag Dávid, aki 7 féle izgalmas és ízletes hamburger kreációt dobott össze. Az étlapon szerepel magyar retro burger savanyú uborkával, klasszikus hamburger cheddar sajttal, BBQ verzió bacon-nel és pirított hagymával, vegetáriánus burger rántott sajttal, fitness burger (hús salátaágyon), olaszos burger mozzarellával és pesto-val, valamint ázsiai burger pikáns Sriracha szósszal. Ha megszomjaznál, kérj csapolt sört!

1073 Budapest, Akácfa utca 65.

Újabb partizán kávézó került fel a budapesti gasztrotérképre a Double Shot második üzletének megnyitásával, ami a Pozonyi út után így már a Veres Pálné utcában (a Kálvin tér közelében) is várja a különlegességre szomjazókat. Specialitásaik között olyan egzotikumok közül lehet választani, mint a matcha latte vagy az algás-kókusztejes-gyömbérporos blue smurf. Látogass el az új kávézóba, és győződj meg róla személyesen, mi születik a minőség és a különleges ízek találkozásából.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 33.

A Funzine szerkesztőségétől kőhajításnyira nyitotta meg legújabb egységét a 827 Kitchen, aminek koncepcióját az indiai spirituális vezető, Sri Chinmoy inspirálta. A belső békét itt nem a meditáción át érheted el, hanem a minőségi, egészséges ételek elfogyasztása után. A svédasztalos típusú étteremben (amelynek nagytestvére Angyalföldön üzemel) rengeteg ízletes, magyaros és nemzetközi ihletésű vegán fogás megtalálható, amelyek között vegán hamburger és epres sajttorta is van.

1053 Budapest, Kálvin tér 4.