Miénk a vár! fesztivál, immár 6. alkalommal!

A Miénk a vár! fesztivált 2013 óta rendezik meg Pünkösd hétvégéjén, a Vajdahunyad váránál. A rendezvény céja, hogy a magyar kastélyokat népszerűsítse, emellett a hazai kulturális és történelmi hagyományok fontosságát hangsúlyozza.

A történelem iránt rajongókon kívül a május 19-21. között megrendezésre kerülő fesztivált azoknak is ajánljuk, akik egy remek, családbarát programot keresnek – ami ráadásul ingyenesen látogatható – Budapesten, a Vajdahunyad várának csodálatos környezetében. Töltsd kellemes hangulatban a pünkösdi hétvégét, irány a Városliget!

Kiemelt programok

A vár bemutatásán kívül íjászat, korhű ruhák bemutatója, harcjáték, népzenei és táncos programok, kézműves foglalkozások, múzeumi kiállítások, vásár és családi programok népesítik be a vár környékét, így mindenki talál neki tetsző programot.

A vár bemutatása, szórakozva tanulás

Az egyedülálló építészeti stílusú várkastélyok fontos részei Európa középkori történelmének. Erőteljes nemzeti és kulturális szimbólumok, amelyek régi idők kultúrájának és tradícióinak emlékeit hordozzák. Éppen ezért a fesztivál különösen nagy hangsúlyt fektet a vár bemutatására, amire minden évben lehetőséget adnak egy izgalmas, ismeretekben gazdag tárlatvezetéssel. A látogatók egyúttal a vár napjainkban elérhető szolgáltatásaival is megismerkedhetnek. A körbevezetésen kívül a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban érdekes kiállításokkal készülnek, ami a fesztivál ideje alatt ingyenesen látogatható.

Családi programok

A Miénk a vár! hagyományőrző és kulturális várfesztivált minden évben több ezer helyi és külföldi vendég látogatja meg. A színes kulturális esemény természetesen a családok számára is ideális program, számos olyan lehetőséggel, amelyet kimondottan a gyerekeknek szerveznek. Idén rendelkezésükre áll a középkori játszóház, de lesz báb műsor, valamint különböző versenyek és kreatív foglalkozások is várják őket. A fesztivál programjában pedig az évente megrendezésre kerülő játékkiállítás idén is helyet kap.

Ha szeretnél többet megtudni a rendezvényről és a programokról, kattints a Miénk a vár! weboldalára!