5 tavaszi superfood, ami segít formában maradni!

Tavasszal könnyű dolgunk van, ha egészségesen és változatosan szeretnénk enni. Rengeteg zöldség és gyümölcs terem ilyenkor, melyek segítenek felturbózni a szervezetünket, ha izmosodni, erősödni szeretnénk, de akkor is fogyaszthatjuk őket, ha diétára fogtuk magunkat. Íme, 5 superfood, ami segítségünkre van, ha formában szeretnénk tartani magunkat!

Spárga

A spárgában rejlő folsav és B-vitamin extra lendületet ad az edzésekhez. A folsav fontos szerepet játszik a boldogságért is felelős dopamin és szerotonin szállításáért a szervezetben. Vízhajtó tulajdonságának köszönhetően segíti a méregtelenítést és a vérkeringést is serkenti. Sőt, elvileg még a fogfájásra is jó, legalábbis a növény boltokban kapható porváltozata.

Borsó

A hüvelyesek magas rosttartalma sokáig telítettségérzést okoznak, a bennük rejlő fehérje pedig az izmok építését segíti. A borsó megemésztése ugyanakkor nem olyan könnyű a szervezet számára, ugyanis fel kell törni a hüvelyes héját, hogy a szervezetünk a bennük rejlő vitaminokhoz jusson. Ebből következik, hogy a hüvelyesek fogyasztása közben a testünk rendesen égeti a kalóriákat.

Articsóka

Na, akkor soroljuk: magas a rost- és ásványisó-tartalma, fontos foszfor-, kalcium-, magnézium-, vas- és káliumforrás, továbbá A-, B1-, B2-, valamint C-vitaminból is van benne bőven. A mediterrán területeken termő articsókát a fogyókúrázóknak is meg kell kedvelnie, mivel szabályozza az étvágyat, vízhajtó hatású és nagyon alacsony a kalóriatartalma.

Eper

A kedvelt gyümölcs előnyei leginkább talán a nőket hozza lázba. A piros gyümölcs magas antioxidáns tartalmának köszönhetően segíti a bőr regenerálódását, meggyógyítja az UV-fény okozta sérüléseket, ráadásul feszesebbé, fiatalabbá teszi a bőrt. Édes íze ellenére nincs benne sok cukor (vagyis a kalóriatartalma sem vészes), így minden sportoló bátran fogyaszthatja.

Menta

A menta az egyik legsokoldalúbb gyógynövény. Télen a megfázás és légúti megfertőzések kivédésében segít, nyáron pedig frissítő, élénkítő hatása miatt hálálkodhatunk. Áztass néhány mentalevelet, uborkaszeletet és citromkarikát vízbe, hagyd egy éjszakán át állni, hogy másnap, miután leszűrted, ezzel frissíthesd magad egy izzasztó edzés után.