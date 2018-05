Premierfilmekkel és klasszikusokkal indul útjára Európa legnagyobb tetőmozija

A Budapest Rooftop Cinema idén már hatodik alkalommal nyitja meg kapuit: Európa legnagyobb tető(kert)mozija rengeteg premierfilmmel, időtlen klasszikusokkal, valamint a magyar és a francia filmtermés legjavával várja a nagyérdeműt.

A Budapest Rooftop Cinema kurrens technikai fejlesztésekkel, izgalmas kísérőprogramokkal és változatos filmkínálattal robban be a nyárba.

A 2018-as szezonban a tavalyi beruházást továbbfejlesztve egy Christie Digital DLP 2K – DCI rendszerű vetítőgép segítségével a mozikban már megszokott képi minőségben élvezhetik a nézők a filmcsemegéket a szabad levegőn, közvetlenül a csillagok alatt.

Az előző évhez hasonlóan, a nagy sikerre való tekintettel folytatódik a Premier Movie Day, ahol a Budapest Rooftop Cinema – az időjárástól függően – a hét több napján is premier filmeket vetít csúcsminőségben, a mozipremierekkel egy időben. Az első premiervetítésre már a hivatalos megnyitó előestéjén, május 17-én sor kerül. Ekkor a Deadpool 2-t láthatja a közönség, de hamarosan a Solo: Egy Star Wars-történetet is műsorra tűzi a tetőmozi.

A hivatalos évadnyitó vetítésre 2018. május 18-án, pénteken kerül sor: David Fincher Harcosok klubja című filmjével a Budapest Rooftop Cinema Classics filmfolyam idén is elindul. Ezen a programsorozaton belül a már megszokott módon minden héten újabb és újabb meglepetések várják majd hétfőnként a nézőket: elévülhetetlen klasszikusok, megunhatatlan vígjátékok, kultikussá vált kasszasikerek lesznek megtalálhatóak a műsorkínálatban. A páratlan filmélményt a filmtörténelem legjava garantálja, természetesen eredeti nyelven és magyar felirattal, hogy a tetőmoziba látogató idegen ajkúak is megtalálják a tetőn kedvenc nyári programjukat.

A Budapest Rooftop Cinema, a Film.hu és a Magyar Nemzeti Filmarchívum Magyarok a háztetőn című közös keddi vetítéssorozata is több alkalommal lesz látogatható az idei szezonban. Az eseménysorozat keretein belül a magyar film szerelmesei a hazai filmtörténet ikonikus és kultikus remekművei mellett az elmúlt évek legnagyobb sikereit is megtekinthetik magyar nyelven, angol felirattal. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az a Rooftop Cinema célja, hogy a vetítést megelőző szakmai beszélgetésekkel új, izgalmas nézőpontokat adjanak a filmekhez, még azokhoz is, melyeket már sokszor láttak a magyar filmművészet rajongói.

Idén sem csupán a magyar filmeknek szentelnek külön sorozatot a teraszon, hanem a francia mozi rajongóinak is kedveskednek. A French Rooftop Cinema keretein belül a Francia Intézet Budapest és a Budapest Rooftop Cinema idén negyedik alkalommal lepi meg a francia film barátait egy könnyed nyári vetítéssorozattal, ahol a francia mozi legnagyobbjai teszik tiszteletüket minden héten csütörtökön.

Mindezzel még nincs vége a jó híreknek: idén először nemcsak a filmek, de a sorozatok rajongóit is várják a tetőn, hiszen az HBO GO jóvoltából több népszerű széria egy-egy epizódja is látható lesz az éjszakai égbolt alatt.

A vetítésekre a tavalyi évhez hasonlóan a OneTicket oldalán lehetséges az online jegyelővétel.

A részletes program folyamatosan frissül a Budapest Rooftop Cinema Facebook oldalán.

Kedvcsinálóként pedig íme, a tavalyi év rövid összefoglalója: