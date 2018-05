Éljen a Star Wars-nap, avagy „May the 4th be with you”!

A Csillagok háborúja-filmek rajongóinak köszönhető, hogy a legendás „may the force be with you” mondattal ma már egy ünnepet, a Star Wars-napot azonosítjuk május 4-én, minden egyes évben. A messzi-messzi galaxis különleges napja alkalmából a hétvégén mi biztosan megnézzük az eredeti trilógia részeit, előtte azonban elárulunk néhány érdekességet, amit biztosan nem tudtál erről a napról!

A „May the 4th…” mondat elsőként az eredeti trilógia első részének megjelenése után két évvel, tehát már 1979-ben megjelent nyomtatott formában. Annak kapcsán történt, hogy Margaret Thatcher a brit választások megnyerése után – május 4-én – az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke lett. Alan Arnold, az 1980-ban bemutatott A birodalom visszavág c. rész után a Csillagok háborúja filmek popkultúrára gyakorolt hatását vizsgálva beszámolt arról, hogy Thatcher pártja féloldalas hirdetéssel ünnepelte a győzelmet, a London Evening News című lapban megosztott örömködő üzenettel:

“May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations…”

Az internet és a számítógépek elterjedésével aztán a Csillagok háborúja rajongói szerte a világban karnyújtásnyira kerültek egymástól, és a „May the 4th…” mondat gyorsan elterjedtté vált köreikben. Bár a Star Wars Day ötlete nem a Lucasfilmtől, hanem teljes mértékben a rajongóktól származik, a filmeket készítő vállalat hezitálás nélkül azonnal csatlakozott az ünneplők táborához, és lépéseket tett azért, hogy minél különlegesebb módon teljen május 4. napja. Mind a starwars.com, mind a filmek közösségi média csatornái igyekeznek népszerűsíteni a Star Wars-napot, a hivatalos partnerek pedig bulikat, engedményes vásárlási lehetőségeket és ajándék-sorsolásokat szerveznek az ünnep tiszteletére.

Így csatlakozz az ünneplőkhöz!

Tarts filmmaratont, köszöntsd ismerőseidet vicces közösségi médiás posztokkal (#StarWarsDay), süss a Csillagok háborúja által inspirált süteményeket, vagy készíts fénykard inspirálta koktélt. A lehetőségek tárháza végtelen, és egy igazi Star Wars-rajongót biztosan nem kell félteni, ha kreativitásról van szó. Ne feledd, a Solo mozifilm bemutatójára május 24-ig várnod kell, nem árthat felfrissíteni az emlékeket az első részek újranézésével.

May the 4th be with you!