Közeleg a várva várt négynapos hétvége! – Mutatjuk a legjobb programokat!

Végre egyre közelebb kerülünk a régóta áhított és jól megérdemelt négynapos hosszú hétvégéhez! A múltheti kurta hétvége után eljött a mi időnk, hogy elmerülhessünk a város pezsgő forgatagában és a kulturális programok mellett a bulikat se hanyagoljuk el a négy nap alatt. Mutatjuk a szokásos gyűjtésünket a legjobb programokról.

Csütörtök – április 26.

A véletlen megragadása | tárlatvezetés – Trapéz – 19:00

Konstruált terek, a virtuális világ és a valóság határán egyensúlyozó látvány, csupán harminc percig létező szobrok: Biró Dávid és Klenyánszki Csilla a véletlen megragadásával kísérleteznek. Fotósorozataikon megrendezett, mégis bizonytalan kimenetelű helyzetekkel találkozunk.

Ünnepeld a Föld napját a WWF-fel! – WWF Hungary – 18:00

Ki ne ismerné a pandás logót? Gondolkoztál már azon, hogy mivel is foglalkozik pontosan a World Wildlife Fund? Gyere és találkozz a WWF Hungary igazgatójával (és az International Visitor Leadership Program korábbi résztvevőjével), Sipos Katalinnal! Katalin bemutatja majd a WWF céljait, beszél mindennapi munkájáról és még az irodájukat is megmutatja! Gyere és kérdezz és ünnepeld a Pandával és velünk a Föld Napját.

Drámapedagógia és demokrácia: projektbemutató és műhelymunka – Örkény István Színház – 16:00

Milyen módon segítheti a drámapedagógia a demokrácia oktatását és a demokratikus osztályterem kialakítását?

Milyen dramatikus eszközöket alkalmazhatnak a humán tárgyak tanárai a 11-15 éves korosztály tanításában?

Milyen lehetőség van a magyar iskolarendszerben a társadalmi problémák vizsgálatára? Hogyan értelmezhető a demokrácia tanár-diák viszonyban?

Pontoon is Back! – Pontoon – 17:00

Pontosan így van! Minden, amit szeretünk a budapesti nyárban, április 26-tól visszatér a Duna-partra! Készüljünk fel, hogy ezen a nyáron is rengeteg koncert, hazai és nemzetközi Dj és vendég adja majd egymásnak a kulcsot a verbalizálhatatlan panoráma közepén. Állunk elébe!

Péntek – április 27.

A nagy budapesti kolbászolás – Kishusom – vasárnapig

Ezen a hétvégén le kell ugranod egy karikára az alábbi helyszínekre és hátrahagyni az otthonfőzést, mert most páran összeálltak, hogy megmutassuk, milyen sokféle tud lenni a magyar kolbász! Ti pedig megmutathatjátok, milyen sokféle a magyar kolbászkultúra. Ehetitek késsel-villávval, tunkolhatjátok kézzel vagy csak ráteszitek egy isteni szelet kenyérre.

A Tánc Világnapja – Első szabadtéri Milonga sin Palabras – Vigadó tér – 21:00

A Tánc Világnapján: az első idei szabadtéri Milonga sin Palabras a Dunakorzón, a Vigadó előtti szökőkút körül, sima, táncolható kőfelületen. Gyönyörű panoráma a Dunára, a Budai Várra és a Gellérthegyre.

Hosszú hétvégi nassolás – Waffle & Love – szerdáig

Legyen a hosszú hétvége egyik kedves programja, hogy kipróbáljátok a különleges buborékos gofrikat, amit szezonálisan már fagyival és friss eperrel is kérhettek. Érkezzetek egyedül, baráttal, szerelemmel, gyerekkel vagy családdal, itt könnyű lesz jól lakni.

RaktárBÁR&KLUB #záróhétvége – Raktár Bár c Klub – 22:00

Most bizony 2 napig nem alszunk! Jönnek a legerősebb házibulik, a legütősebb csapat, a legkomolyabb törzsbrigádok és a legerősebb éjszakák! Zárjuk be méltóképpen együtt ezt a “kócerájt.” Ismerős pultosok, csapraszerelt vodkák, rengeteg barát, csajok, pasik, őrült hangulat és a legmenőbb magyar és külföldi slágerek!

Szombat – április 28.

Kiégés (burn out) tréning: Én-erő növelés, energetizálás – Lelki Titkaink Mentálhigiénés Stúdió – 10:00

A Kiégés (burnout) tréning során csoportos helyzetgyakorlatok, videó és csoportos visszajelentés, megerősítés segíti az kiégés (burnout) megelőző készségek (stresszoldás, energetizálás) elsajátítását. A három tréning között lévő időszakra minden résztvevő személyre szabott házi feladatokat kap, melyek egy-egy új készség mindennapi életben való kipróbálását segíti.

Indul a Margitszigeti Zenélő Szökőkút új zenei programja – Margitsziget – 10:00

Szombaton indul a margitszigeti zenélő szökőkút új zenei programja és a zenei frissítéshez a látványvilág, a vízkép is új formát kapott. A zenék óránként csendülnek fel reggel 10 és este 10 óra között.

HELLO – The New Queens of the Pop – Toldi Mozi – 23:00

Popdívák, QueeRebel éjszakai nagykövetek, álmodozók és felPOPpolt stílusikonok, eljött a ti időtök! Mártózzatok meg a legédesebb éjszakai cukormázban és színezzétek ki a sötétséget!

Vasárnap – április 29.

Mediterrán ízkavalkád, és a dél-olasz gasztronómia legjava – Araz Étterem – 12:00

A virágillatú április méltó vendége a dél-olasz gasztronómia fellegvára, Szicília. A Földközi-tenger legnagyobb szigeteként az évezredek elteltével számos hódító nép, mint például a görögök, a rómaiak, az arabok, a franciák, a spanyolok és az észak-afrikaiak hagytak mély nyomot Szicília konyháján. Ettől olyan kimeríthetetlenül változatos és izgalmas. Ezt az örökséget pedig tovább tökéletesíti, hogy döntően friss alapanyagok felhasználásával főznek – így nemcsak ínycsiklandozóak, de egészségesek is a dél-olasz fogások.

Látogatás a Gresham-palotában- Monarchiás pénzintézetek nyomában – Ferenciek tere 7 – 9:45

A reformkortól a Lánchíd pesti oldalán születik meg a város kereskedelmi központja. Ez az a kor, amikor a környéken felépülő fényűző paloták -főleg Hild munkásságának köszönhetően-egységes városképet formálnak. Kereskedelmi testületek, pénzintézetek építik fel pezsgő székhelyeiket, melyek sokszor nemcsak exkluzív irodaházként, hanem luxus lakóépületként is működnek.

Hála – gerinctréning és meditáció – Life1 Nyugati – 18:00

Gyakoroljuk azt, amiről manapság nagyon könnyen elfelejtkezünk. Ismerjük fel magunk körül azokat az apró dolgokat, amelyek boldogsággal töltenek fel. Szakadj ki a hétköznapok folyton forgó kerekéből – állj meg egy picit és szánj időt magadra. Meditációval egybekötött Gerinctréning egész évben minden hónap utolsó vasárnapján Riskó Zsolttal – ezúttal a meditáció témája a Hála.

Evgeni Plushenko & Edvin Marton: Kings on Ice – Budapest Sportaréna – 19:00

Egyedülálló zenés – jeges – varázslatos – exclusive show, végtelen szenvedéllyel és kiemelkedő tehetségekkel érkezik a magyar közönség elé. A Jég Királyai között a műkorcsolya világhírű olimpiai és Európa bajnokait láthatjuk és nem utolsó sorban az Emmy- díjas hegedűművészt, Edvin Martont.

Atlantic Flight – Nagy Cirkuszi Utazás – Fővárosi Nagycirkusz – 11:00

A műsorban szabadon szárnyra kap a képzelet, nem ismer határokat a fantázia. A bátor kapitány és csinos stewardessek vezetésével egy ugrásnyira van a világ legtávolabbi csücske is, ők pedig nem félnek elindítani a motort, felszállni a könnyű felhők magasába, és elvezetni csodás gépmadarukat bárhová, ahol mesés kalandok és felejthetetlen csodák várnak mindannyiunkat.

Czirják Csaba Trio – Magyar Kereskedelmi és Vendéglátói Kamara – 19:00

Czirják Csaba a negyvenes generáció kiválóan képzett gitárosa. A Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskola elvégzése után a bostoni Berklee College of Music hallgatója volt. Magyarországra visszatérve több műfajban és felállásban is kipróbált muzsikusként ismeri a közönség. A mostani trió felállás a gitáros elmondása szerint a saját kompozíciók és sztenderdek részletesebb kidolgozását helyezi előtérbe.

Hétfő – április 30.

Wall Street Party – Symbol Budapest – 22:00

Különleges hétfő elé nézünk: A Symbolban megidézik a világhírű Wall Street farkasa című film hangulatát egy igazán különleges party keretében. Elhozzák az amerikai álmot, a korlátok nélküli szórakozást, ahol te lehetsz a legmenőbb bróker, a Wall Street farkasa.

Budapest Nights bemutatja: Boszorkány és varázsló party – Hello Baby Bar – 22:00

Tisztelt Potter úr! Örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert a Budapest Nights Boszorkány- és Varázslóképző bulijára. Mellékelten megküldjük a szükséges tankönyvek és felszerelési tárgyak listáját. A tanév április 30-án kezdődik. Tisztelettel: Minerva McGalagony igazgatóhelyettes, Budapest Nights

No Limit – ELLÁTÓház – 22:30

A buli neve NO LIMIT!, ami annyit tesz, hogy nemcsak a 90-es években lubickolunk majd, kicsit hátratekinthetsz a 80-as évkbe,de előre is, a 2000-es évekbe, úgyhogy a Spice Girlstől kezdve a Take Thatig sok-sok kedvenc fel fog csendülni. Belépő: 100 forint.

Kedd – május 1.

Skanzen Majális – Szentendrei Skanzen – 9:00

Az idei majálison igazi korhű hangulatban ünnepelve várnak minden generációt. A skanzenben visszapörgetik az idő kerekét és visszahozzák a hatvanas évek játékait, felszállhatsz a Skanzen Roburra, és korabeli outfitben rophatod a táncházban vagy a koncerteken.

A jövő technológiái kiállítás – Fusion Rendezvényközpont – 10:00

Robotokkal, VR-technológiával, okos szemüvegekkel, távvezérlésű okos otthon modelljével, elektromos autókkal várják a látogatókat. A Fusion rendezvényközpontban feltűnik a mesterséges intelligencia is, amely lassan minden téren túlszárnyalja a humán teljesítményt. 3.000 m2-en komplexen vonultatják fel a jövő technológiai fejlesztéseit, ahogy ezt még soha senki nem láthatta. Az interaktív kiállításon a gyermekekre kiemelkedő figyelmet fordítanak, játékosan fejlesztő programjaink segítségével az ifjú mérnökök iskolájában.

Georges Feydeau: Fel is út, le is út! – Vidám Színpad – 19:00

Az előadása kacagtató helyzetek sorozatán túl, roppant pontos és szórakoztató korrajz. Száztíz éve írta a szerző, de a laza életvitelű, csélcsap szereplők kalandjai tökéletesen megfelelnének a mai kor erkölcsi állapotának is. Az elvált szépasszony szeretője a volt férjtől kér tanácsot, hogyan szabadulhatna meg végre e hölgytől, miközben az újdonsült, erőszakos és féltékeny udvarló, egy katonatiszt már állandóan a nyomában van. Csak éppen nem tudja, ki a szerető!

Cocktails & Party kedd – Morrison’s 2 Klub – 17:00

Lazulj te is keddenként a Morrison’s 2-ben! Változatos zenei stílusokkal és Garden Partyval várnak egész évben nyitva tartó fedett és fűtött kerthelyiségünkben. Lesznek italakciók is, az egyetemistákat külön meglepetésekkel várják és még az asztalfoglalásért sem kell fizetned.

