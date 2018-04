Hogy mi köze is van valójában a nyulaknak a húsvéthoz, nehéz lenne megmondani, főleg, hogy több különböző álláspont is van ezzel kapcsolatban. Mi most nem is ezt a témát szeretnénk körbejárni, inkább a vidámabb részéről közelítenénk meg az ünnepet.

Ezért összegyűjtöttünk 30 imádnivalóan édes nyuszit, akiket nem lehet mosolygás nélkül nézni.

Velük kívánunk boldog húsvétot!

képek: Bored Panda