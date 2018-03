A legmenőbb partysorozatok költöznek be nyáron a Budapest Parkba

A sokszínűségéről híres koncerthelyszín idén nyáron éjszakánként egy egész új arcát mutatja meg a közönségnek.

Az már régóta nem kérdés, hogy Európa legnagyobb, egész nyáron át nyitva tartó szabadtéri szórakozóhelye koncertek terén színes programokat kínál. Most viszont itt az idő, hogy a hetedik évadához érkező Budapest Park felkavarja a budapesti éjszakai életet is –

ki ne szeretne nyáron a csillagos ég alatt bulizni?!

Ehhez pedig erősítést is hívott, ráadásul nem is akármilyet! Csatasorba áll a főváros első számú bulisorozata, a NECC Party, akik ígéretet tettek, hogy idén is lesz MINDEN – könyékig túrnak az ezredforduló zenei szemetesládájában, és magukkal hozzák az összes üvölteni való slágert, ami a trash fogalmába belefér. Hasonló koncepcióval indul az éjszakába a Szeresd a Trashem Bébi is – az ő koncepciójukba minden belefér, ami annyira rossz, hogy rémálmodban üvöltve dúdolod.

Egy teljesen más időutazásra invitál a Neonhullám: a trasht és a retrót messziről elkerülik, inkább a ’80-as ’90-es évek synthwave ínyencségeihez nyúlnak vissza. Ha nézed a Stranger Thingst; ha végignyomtad a GTA Vice Cityt; ha imádtad a Knight Ridert – ez a buli neked szól!

A belvárosi bulihuligánok számára már biztosan ismerősen cseng a Lidocain Night neve – egy este, amikor Hiperkarmára Quimbyt, Vad Fruttikra Szabó Benedeket kevernek, te pedig elejétől a végéig ugrálod és üvöltöd végig a dalokat. Szintén a Parkba költözik a PressPlay, Magyarország első számú videódiszkó partysorozata, ami régi-új slágerekkel táncoltat – az audiovizuális élmény az összes érzékszervet egyszerre kényezteti.

Az elektronikus zene szerelmesei számára biztosan ismerősen cseng a Deck Attack csapata is, akik nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy ebben a szerteágazó műfajban tegyenek rendet. Május 23-án egy különleges, egyedi szettel készülnek, hogy méltóképp vezessék le Bonobo koncertjét, és észrevétlenül evezzenek át az éjszakába a legkúlabb trackek kíséretében.

A Budapest Park tehát minden tekintetben magasabb fokozatra kapcsolt, és ez persze az elkövetkezendő hónapokban sem lesz másképp. Érkezik még a külföldi alterre koncentráló, a Green Dayt a Foo Fighters-szel vegyítő Lithium Night, a psytrance-ben utazó Y-production, de nem maradnak hoppon az r’n’b rajongói sem, hiszen egy teljes estén át rázhatják majd Beyoncétól kezdve Rihannán át Nicki Minajig a Queen Partyn.