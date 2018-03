Cynthia Nixon, a Szex és New York Mirandája lehet New York állam kormányzója

Cynthia Nixon lehet az első nő és az első nyíltan homoszexuális amerikai kormányzó.

A Szex és New York Mirandája hétfőn jelentette be Twitter-oldalán, hogy indul a New York állam kormányzója tisztségért a demokrata Andrew Cuomoval szemben, derül ki a Guardian cikkéből.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 2018. március 19.

“Szeretem New Yorkot és ma bejelentem jelöltségemet a kormányzói tisztségért.” A posztban mellékelt egy kampányvideót is, ami az egyenlőtlenségre és az oktatási reformok fontosságára hívja fel a figyelmet.

“Büszke vagyok arra, hogy állami iskolában végeztem és még büszkébb arra, hogy a gyermekeim is ott tanulnak” – mondja Nixon a videóban. “Olyan lehetőségeim voltak, amik a mai New York-i gyerekeknek nincsenek.”

“Vezetőink cserben hagynak minket. Mi vagyunk a legegyenlőtlenebb állam az országban hihetetlennel vagyonnal, ugyanakkor rendkívüli szegénységgel.”