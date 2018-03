Márciusi koncertek a Pesti Vigadóban

A Pesti Vigadó márciusban is rengeteg programmal vár; ha kulturális feltöltődésre vágysz, remek koncertek között válogathatsz. Mutatjuk a lehetőségeket!

Két versenymű, két zenekari kompozíció hangzik fel a magyar kincseknek adózó esten. Főszerepben a XX. század mesterei, és a jelen egyik legkiemelkedőbb magyar zeneszerzője.

A 19.30-kor kezdődő program műsora:

Vajda János: Sinfonia ma non troppo

Szervánszky Endre: Fuvolaverseny

Bartók Béla: Két kép, op. 10

Mihály András: Gordonkaverseny

Közreműködik: Matuz István – fuvola, Somodari Péter – cselló

Vezényel: Rácz Zoltán

Akár meg is nyerheted a belépőd a Bach-koncertsorozat következő állomására, ami most is igazi remekművekkel kecsegtet. Tóth Benedek ütőhangszerésznek hála különleges hangszerekkel ismerkedhetsz meg; ő felel a vibrafon és a basszus-marimba megszólaltatásáért.

Tóth Benedek – vibrafon, basszus-marimba

Gulyás Emese, Tóth Tamás Ferenc – hegedű

Némethy Szilvia – brácsa

Vályi Csilla – cselló

Sipos Csaba – nagybőgő

Kéry János – zongora

Varga Zoltán – vibrafon

Koncertmester: Tóth Tamás Ferenc

A világhírű trombitaművész, Boldoczki Gábor végre ismét hazai terepen mutatja meg tehetségét, és rögtön 4 trombitahangversenyt is hallhatunk tőle. A karmesteri posztot a Kossuth-díjas Medveczky Ádám foglalja el. Közreműködik: a Nemzeti Filharmonikus Zenekar.

A műsor:

Liszt Hungária – szimfonikus költemény

Ivo Petric: Trombitaverseny

Weiner Csongor és Tünde – szvit, op. 10/b

A zene, a tánc és a társművészetek varázslatos világát hozza közelebb a Pastorale 2018 összművészeti sorozat következő koncertje. A program mindkét napon 16.00 órakor kezdődik a Pesti Vigadó Dísztermében. A főszerepben Horváth Péter, a klarinét és a tárogató mestere.

Hangszeres szólisták

A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói

Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Ménesi Gergely

A fenti programok mindegyike emlékezetes élményt ígér. Ha felkeltették az érdeklődésedet, a részleteket az események címére kattintva, vagy a Vigadó weboldalán megtalálod!