Ki szereti a fügét? Ismerkedjünk meg az év ízével!

Ha van olyan, hogy “év gyógynövénye”, akkor már nem is lepődünk meg azon, hogy van év íze. A fügét a svájci illetőségű Firmenich vállalat nevezte meg a 2018-as év ízeként, aminek több okból is nagyon örülünk.

A füge rengeteg hasznos tulajdonsággal rendelkezik, nézzük is végig őket néhány pontba szedve!

Eredete, termesztése

A füge a rózsavirágúak rendjébe és az eperfafélék családjába tartozik. Magasra nyúló ágai bokorszerű lombkoronában hozzák bogyó jellegű, kívül kérges, puha húsú gyümölcsüket. Elsőként Kis-Ázsiában, Szíriában és Izraelben termesztették, de már ősi idők óta termelik Dél-Afrikában és Dél-Európában is. Jelenleg Franciaországban, Spanyolországban, Törökországban és Kaliforniában is nagyon népszerű, de hazánkban is megterem. Tavaly Zala megyében öt hektáron, ezerkétszáz tőn érett a füge.

Egészségre gyakorolt hatása

A füge szinte mindenre jó hatással van. Magas a rost-, magnézium-, mangán-, kalcium-, káliumtartalma, és a cukorbetegek számára jó inzulintermeléssel dolgozik. Csökkenti a koleszterinszintet a vérben, serkenti a memóriát (már napi 4 szem elfogyasztása), javítja a bélműködést, puhítja és fényessé teszi a bőrt, megelőzhető vele a pattanások kialakulása, segíti a fogyást, erősíti a csontokat és legyőzi az álmatlanságot. Egy fantasztikus gyümölcs, amivel az életünk nem csak ízesebb, de egészségesebb is lehet!

A füge a közösségi médiában

Jótékony hatásai mellett a szemet is gyönyörködteti, főként a nyers, még aszalatlan füge. Éppen ezért a közösségi médiában is egyre nagyobb utat tör magának. Míg a tojás és az avokádó közel 7 millió fotón szerepelt az elmúlt években, addig a füge népszerűsége is milliós nagyságrendhez közelít. Ez nem véletlen, hiszen 2012-2016 között 80%-kal nőtt a fügefogyasztás, ez az arány pedig várhatóan nőni fog. Így szinte garantált, hogy az Instán is egyre több fügés képpel fogunk találkozni.

Hogyan fogyasszuk?

Hazánkban az elmúlt évtizedekben az aszalt füge volt a sláger, mivel ilyen formában kerültek a boltok polcaira. Ebben a formában müzlihez keverve, vagy önmagában is fogyaszthatjuk, ahogy a Római Birodalom légiósai is tehették. Az elmúlt években egyre több nyers fügét fogyasztunk, akár sós, akár édes ételekhez párosítva, mert a füge minden ízhez tökéletesen passzol. Lekvárnak kiváló, de a márványsajttal is tökéletes páros. Szerencsére télen-nyáron, minden formában beszerezhetjük, úgyhogy irány a bolt, majd a konyha!