Jó sör és filmklasszikusok egy helyen

Az idén 110 éves Bem Mozi hihetetlen lendületben van!

Anno 1908-ban még Helios Filmszínház néven indult el a Margit körút 5. szám alatt található épület utcafronti földszintje, melybe bekerültek a kultikus mozgóképek.

A Helios név nem maradt meg, a filmközpontot többször is átnevezték, majd államosították, amikor is megkapta a Bem Mozi nevet, melyet még ma is büszkén visel. 2016 januárja előtt már évek óta nem üzemelt, majd egy lelkes csapat újranyitotta, még pedig azzal a céllal, hogy létrehozzák az ország első „repertory cinema” moziját, ami annyit takar, hogy csak olyan filmeket játszanak, amik már klasszikusnak tekinthetők, ráadásul eredeti nyelven.

A képen jól látható moziterem eredeti állapotában várja a közönséget, ahol az elmúlt hónapokban még nagyobb lendülettel kerülnek a filmklasszikusok vetítésre. Ráadásul nem csak a mozifilmek miatt érdemes beugranunk, hanem például a jó sörök miatt is, hiszen a filmvetítések mellett a Bem Mozi egy kultúrkocsmaként is üzemel a hét minden napján délután 4 és hajnal 2 óra között.

Így könnyen megtörténhet velünk az, hogy éppen csak elsétálunk a Bem előtt, ahova beugrunk egy munka utáni sörre, ami kellően jó hangulatot teremt, és már csak azon vesszük észre magunkat, hogy

bent ülünk a második sörrel a kezünkben és egy kultfilmet nézünk a kényelmes fotelekben.

Február második felében olyan filmeket nézhetünk meg, mint a világok arcait megmutató Baraka, a nívós bűnözői gárdát felvonultató Nagymenők, a japán Akira Kurosawa: The Hidden Fortress címűjét, Alfred Hitchcock: Az ember, aki túl sokat tudott című filmjét, Az állampolgár, A gyűlölet, A sebhelyes arcú vagy a Más világ című filmeket. És akkor még nem is mondtuk, hogy február 22-25. között Woody Allen 9 filmje is lefut majd a Woody Weekend keretén belül, köztükaz egyik legjobbal, az Annie Hallal!

Valószínűleg a 110 éves fennállásra is lesz eseménysorozat, ami természetesen csak kult- és klasszikus filmekből tevődik majd össze, de addig is ide kattintva megtalálunk minden vetítést, ha csak nem a spontán sörözésből szeretnénk beesni a mozivászon elé.