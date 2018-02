Így tölti a februárt a Funzine csapata

Ahogy az már megszokott, februárban is megosztjuk veletek, hogy mi merre megyünk és mit csinálunk e hónapban. Kriszti, Vera és Andris tippjeit olvashatjátok.

Vera tippjei

Kedvenc hely: SZURDOK-VÖLGY

Hihetetlennek tűnhet, de csak 30 percnyire a sok aszfalttól egy csodálatos völgybe csöppenhetünk, ha Pilisszentkereszt felé vesszük az irányt. A völgyben magas fák, rikítóan zöld mohával benőtt sziklák, piknikező helyek és egy helyes kis patak vár minden kirándulni vágyót. Mindenképp érdemes kikocsikázni ide, a friss levegőben kiszellőztethetitek a fejeteket és kicsit lelassulhattok a hétköznapokban. Viszont ne hagyjátok otthon a tapadós bakancsot, mivel ilyenkor a nedves évszakokban könnyen elcsúszhattok, és térdig sarasak lesztek.

Kedvenc időtöltés: MŰVÉSZ MOZIZÁS

Budapesten is érdemes kipróbálni a kis mozik hangulatát, ahol nemcsak művészfilmeket, de közönségfilmeket is szoktak játszani. A kedvencemben, a Bem moziban pedig a nagy, régi klasszikusokat is megnézhetjük újra: február 3-án például a Harcosok klubját játsszák. Randihelyszínnek is tökéletes miliő sokkal kellemesebb, mint plázás társaik, ahol hatalmas tömegben kell sorban állnod a jegyért és a popcornért is. Sok művész mozinak még egy kávézó/pub része is van, ahol a film előtt vagy után megihattok akár egy-egy fröccsöt is.

Andris tippjei

Kedvenc téli időtöltés: TÁRSASJÁTÉK

Nekem a téli évszakok a társasjáték-partykról szólnak. Legjobb időtöltés a barátokkal. Összejövünk páran, játszunk, röhögünk, iszogatunk és örülünk annak, hogy egy meleg szobában vagyunk, és nem kell kint megfagyni. Minden hétvégét el tudnék így képzelni. Kikapcsol és még szórakoztató is!

A szellemi feltöltődés mellett nagyon fontos a mozgás is. Lassan 25 év rendszeres sportolás után nem véletlen, hogy nem bírok ki 2 napot sem edzés nélkül. Foci és strandröpi jöhet minden mennyiségben. Még akkor is, ha nem tipikus téli sportok, muszáj levezetni valahogy a feszültséget és a stresszt, szóval télen sincs megállás.

Kedvenc hely: SZÍNHÁZ

Imádom a színházak, leginkább a vicces, könnyedebb darabok állnak közel hozzám, így nem meglepetés, hogy a Centrál és a Thália a két kedvenc. Nem lehet melléfogni a darabokkal. Utolsó alkalommal a Centrálban láttam a Nem félünk a farkastól című színdarabot. A darab egy kegyetlen történetet mutat be úgy, hogy közben betegre röhögöd magad. Viszont ha a sok jó előadás közül egyet kéne kiemelnem, akkor az A férfiagy – avagy nincs itt valami ellentmondás? lenne a Tháliában. Egyszerűen zseniális darab, mindenki írja fel a bakancslistájára!

Kriszti tippjei

Kedvenc időtöltés: KONTAKT JAM

Kedvenc péntek esti időtöltésem a kontakt jam a Jurányi Házban, ahol ismerős-ismeretlen emberekkel szabadon táncolhatok. Nincsenek kötött koreográfiák csak improvizáció, amiben az érintés fizikai érzékelésén van a hangsúly: támaszkodások és dőlések fogadása és adása, egyensúlyi helyzetek megteremtése. Így fizikailag is megtapasztalom, hogyan vagyok a középpontomban, hogy lehetek másokkal egyensúlyban. Olyan érintéseket adok és kapok, amik túlmutatnak a felszínen és amiken keresztül megélhetem a kapcsolódást, az intimitást, a játékosságot, és az egységet.

Kedvenc hely: NAGYI PALACSINTÁZÓJA

Egyik kedvenc helyem a Nagyi Palacsintázója, mert szeretek szinte mindent, ami palacsinta és itt van bőven édes, sós egyaránt. Kedvencem a túrós-gyümölcsös és a sonkás-gombás, de a shake-eiket is szeretem. Nem egy fancy hely, az ízek sem kifejezetten ínyenceknek valók, de kellően baráti árak ellensúlyozzák ezt és a város több pontján is megtalálhatóak az éttermeik. Barátságos környezet, kedves kiszolgálás és palacsinta minden mennyiségben, ez a Nagyi Palacsintázója.