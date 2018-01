A szőrtelenítés néha soha véget nem érő kínlódásnak tűnik, a benőtt, gyulladt szőrszálak okozta problémákról már nem is beszélve. Szeretnéd elkerülni a kellemetlen procedúrát, időt és nem kevés energiát megspórolva? Bízd magad szakértői kezekre, és mondj búcsút a szőrszálaknak egy életre!

Az örökké tartó, tökéletes simaság nem csupán álom. Ha a hátad közepére sem kívánod azokat az alkalmakat, amikor borotvát vagy bármilyen más szőrtelenítő eszközt kell ragadnod, megéri feltérképezned a lehetőségeid, mert végleges megoldásból szerencsére bőven akad a piacon. Joggal merül fel benned a kérdés: mi alapján válassz? Hadd mutassuk be a modern és csúcsminőségű Lumenis LightSheer DUET diódalézeres technológiát, ami az USA-ban már a legkedveltebb kezelések közé tartozik, és szerencsére nálunk is elérhető!

Hogy működik, és mi is ez valójában?

Egy egyszerű, fájdalommentes kezelésről van szó, ami a lábak, hónalj és a bikini vonal mellett remekül alkalmazható például az arcon (tehát a kényesebb területeken is), a világosabb és sötétebb szőrszálakat is beleértve. Nők és férfiak számára egyaránt ajánlott, hiszen a kar, a mellkas és a hát szőrtelenítésére is tökéletesen alkalmas. Ráadásul az eredmény hihetetlenül tartós.

A szőr eltávolításának folyamatát egy profi bőrgyógyász felügyeli, így biztos lehetsz benne, hogy jó kezekben vagy. A lehető legjobb eredmény érdekében a kezelés előtt a szakember megnézi, hogy a bőrtípusod hol helyezkedik el a Fitzpatrick-skálán (bőrszín, hajszín és szemszín alapján 6 osztályba sorolja be a különböző bőrtípusokat), majd személyre szabott kezelési tervet készít, amit a szőrszálak pigmentációján kívül azok sűrűsége és erőssége is befolyásol. A kezelés során szabályozható lézerenergiával célozzák meg a szőrtüszőt; a módszer olyan hatékony, hogy a sötétebb, erősebb szőrszálaknak is búcsút inthetsz. Egy-egy alkalom kb. 20-70 percet vesz igénybe, a vágyott eredmény pedig 5-6 kezelést követően érhető el.

Szeretnél többet megtudni erről a lehetőségről, esetleg máris időpont foglaláson töröd a fejed? Vedd fel a kapcsolatot a Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézet szakértőivel, akik szívesen segítenek!