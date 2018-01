5 kiállítás, amiről nem érdemes idén lemaradnod a Ludwig Múzeumban

Az idei év sem fog unalmasan telni a Ludwig Múzeumban. A kortárs művészek alkotásait bemutató intézmény már bejelentette a 2018-as év első felének fontosabb programjait, ezek közül válogattuk ki azt az öt kiállítást, melyekre mi egész biztosan el fogunk menni, és neked sem érdemes lemaradnod róluk.

Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek

A kiállítás egy négyéves nemzetközi program eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára. A projektek célja a művészek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint a résztvevők életminőségének javítása volt.

A kiállítás szövegeken, fotókon, filmeken, műtárgyakon keresztül vázolja fel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlat legfrissebb eredményeit, az azt megelőző munkafolyamatokat és a részvevők reflexióit az adott társadalmi jelenséggel, a megszólított közösségekkel, valamint a művész szerepével és helyzetével kapcsolatban.

A kiállítás január 30. és március 18. között tekinthető meg.

Rafael Yossef Herman

A kiállítás az éjszaka sötétjét bemutató munkáiról ismert Rafael Yossef Herman közelmúltban készült műveit tárja a közönség elé. Az izraeli születésű művész az éjszaka világáról készült ábrázolásai a néző számára nappali világosságnak tűnhetnek. Az érzékelhetetlen, szinte képzeletbeli, időtlen valóság bemutatása a szürrealitás és a valóság határának vizsgálata, bizonyos értelemben virtuális valóság kutatás. A képeken feltáruló éjszakai tájhoz a nappali fénynél megszokott élményhez hasonlóan próbál meg alkalmazkodni gondolkodásunk, érzékeljük a furcsa árnyakat, a holdfény sajátosságait, a napfénytől eltérő színspektrumot, a finoman elmosódó részleteket. Rafael Y. Herman nem pusztán az éjszaka fényének a technológia segítségével látható erejét akarja megmutatni a nézőnek, hanem rávilágít arra a tényre is, hogy bár az éjszakai táj itt van a közelünkben, annak valósága számunkra mégsem létezik.

A kiállítás február 16. és április 1. között tekinthető meg.

Permanens forradalom. Mai ukrán képzőművészet

Az ukrán kortárs szcéna első nagyszabású magyarországi bemutatkozása különleges alkalmat nyújt arra, hogy betekinthessünk egy feszültségekkel teli ország vibráló művészeti közegébe, mely nagyrészt még mindig az európai kulturális térség vakfoltjára esik. A közel harminc éve függetlenné vált Ukrajna megküzdött az oligarchikus kapitalizmus jelenségével, túl van a tömegdemonstrációk három nagy hullámán, két forradalmon és a Krím-félsziget elcsatolásán, az ország keleti felében pedig háború zajlik – történt mindez egy neurotikus és megkésett „dekommunizálás” következményeként. A Permanens Forradalom a mai ukrán képzőművészet mibenlétére keresi a választ egy olyan történelmi pillanatban, amikor az ország főterén az emberek olyan „esztétikai” és „konceptuális” barikádokat építenek, amit a legkiválóbb aktivista művészek is megirigyelhetnének. A kiállítás közel negyven, különböző generációhoz tartózó alkotót mutat be.

A kiállítás megtekinthető: április 5. és június 24. között.

Erwin Wurm: Egyperces szobrok és más művek

Vajon mitől válik egy tárgy, különösen egy használati tárgy szoborrá? Miként lesz egy hatalmas kartondobozból felöltő, és mi a szerepe a szoborrá válás folyamatában magának a nézőnek? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a világhírű osztrák képzőművész, aki majd negyedszázada feszegeti a szobrászat műfaji kereteit.

Egyperces szobrainak (One Minute Sculptures) alapját a leghétköznapibb tárgyaink jelentik, amelyeket rajzos „használati útmutatókkal” mutat be. Ezek amolyan sorvezetőként sarkallják cselekvésre a nézőt, aki részvételi aktusával egyszerre válik alkotóvá és szereplővé, s ha csupán egy percre is, de maga is műalkotássá.

Művei nem csak, hogy nem követik a műfajjal szemben támasztott hagyományos elvárásokat, de alkotójuk arra tesz kísérletet, hogy alapjaiban fogalmazza újra a szobrászatról való gondolkodást. Erwin Wurm műveivel arra keresi a választ, hogy mi történik a hétköznapi tárgyakkal, ha azokat megfosztja funkciójuktól s némiképp átalakítva úgy tárja a nagyközönség elé, hogy a nézőt egy valódi művészeti performance részesévé teszi, kiemelve passzív „művészetfogyasztó” pozíciójából.

A kiállítás július 6. és szeptember 23. között látogatható.

Lólépésben – Sam Havadtoy New Yorkban

A kiállítás Sam Havadtoy (Havadtőy Sámuel) New York-i éveivel foglalkozik, az 1970-es – 1980-as években a város meghatározó művészeivel kialakított munkakapcsolatai nagy hatással voltak formálódó művészetére. Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono és sokan mások gyakran vonták be művészeti projektjeikbe a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtoyt. A kiállítás párhuzamba állítja New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját, későbbi művészeti célkitűzéseivel: sikeres belsőépítészként fordult egyre inkább a komplex üzeneteket létrehozó térelemekhez, a tereket szervesen alakító eszközökhöz. Csipkével és festékkel homogenizált világának használati tárgyai, bútorai, belsőépítészeti elemei képregényként helyezkednek bele a valóságba.

A kiállításon látható lesz több New Yorkban készített mű, illetve más művészekkel együttműködésben készült alkotás, ezeket egészítik ki a Ludwig Múzeum gyűjteményében található korabeli amerikai alkotások.

A kiállítás időtartama: július 13. – szeptember 2.