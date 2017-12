5 sorozat, amit 2018-ban is nézni fogunk

Figyelem, több kedvenc sorozatunk következő évadát is berendelték 2018-ra, melyek must have néznivalók lesznek. Összegyűjtöttük a legjobban várt folytatásokat.

Hatalmas kis hazugságok

Az HBO sorozata hatalmas sikert aratott 2017-ben, ami legalább annyira köszönhető az izgalmas történetnek, mint a filmben szereplő sztároknak. Az alkotás a legjobb minisorozat és legjobb női főszereplő egy minisorozatban (Nicole Kidman) kategóriában is megnyerte az Emmy-díjat. Az első évad egy regény alapján készült, a második évad cselekménye azonban már teljes mértékben a forgatókönyvírók fantáziáján múlik.

Will & Grace

Az 1998 és 2006 között futó Will & Grace 2016-ban ismét összeállt egy választásokra buzdító rész erejéig. Ám a rajongóknak annyira tetszett az újbóli összeborulás, hogy a sorozat készítői bejelentették, 2017-ben ismét visszatérnek az NBC műsorára. Mivel a széria sikere felülmúlta az elvárásokat, gyorsan eldöntötték, 2018-ban sem állnak le a sitcommal.

Rólunk szól

Még az első évada sem ért véget az ugyanazon a napon született testvérek életéről szóló Rólunk szólnak, amikor a sorozatot sugárzó NBC bejelentette, hogy a sztorinak lesz 2. és 3. évada is, 18-18 epizóddal. A rajongók csak amiatt szomorkodhatnak, hogy a következő évadig majd szeptemberig kell várniuk. TIZENHÁROM OKOM VOLT A szintén regényalapú Tizenhárom okom volt esetében sem lepődtünk meg azon, hogy még 2017 elején bejelentették a sorozat folytatását. A történet első évada egy fiatal lány öngyilkosságának indítékait mutatta be, arról viszont, hogy miről fog szólni a következő évad, még nincsenek hírek.

A szolgálólány meséje

A Margaret Artwood regénye alapján készült (szintén Emmy-díjas) A szolgálólány meséjének is bejelentették már a második évadát, mely a producerek szerint sokkal sötétebb, szomorúbb és drámaiabb lesz, az amúgy sem vidám első évadnál. A disztópikus jövőben játszódó sorozat új részét legkorábban április elején láthatjuk.