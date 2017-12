5 film, amit meg kell nézned télen

A tél nemcsak a karácsonyról és az újévi fogadalmakról szól: rengeteg izgalmas film debütál a mozikban 2018 elején. Íme, 5 film, amit érdemes megnézned a közeljövőben. Popcornt kézbe venni, fotelban hátradőlni, induljon a filmmustránk!

Egy szent szarvas meggyilkolása

Steve, a karizmatikus sebész életében váratlanul feltűnik egy tinédzser, akinek az apja nemrég halt meg a műtőasztalán. A fiú különös, látszólag megmagyarázhatatlan barátkozása és érdeklődése az orvoslás iránt hamarosan értelmet nyer. A tinédzser ördögi tervére hamarosan fény derül, melynek középpontjában az anyja és Dr. Steven Murphy áll. Steve és családja élete fenekestül fordul fel az egyre félelmetesebb fenyegetés és intenzívebb pszichológiai terror hatására.

Premier: december 28.

Tökéletes hang 3

Egyszer minden véget ér – még a főiskola is. Bármennyire is várták Belláék, az egyetem utáni élet nem nagyon jött be nekik: visszasírják acapellás sikereiket. Éppen ezért elhatározzák, újra összeállnak, hogy ismét elkápráztassák énektudásukkal a világot. Bár a lelkesedésben nincs hiány, a siker mégsem jön olyan könnyen. Kalandból és vicces helyzetekből most sem lesz hiány, a legtöbbet pedig a korábbi részekhez hasonlóan Rebel Wilson karakterének köszönhetjük majd. A Tökéletes hang 1 és 2 is bombasiker volt, és az előzetesek alapján ezúttal sem lőttek mellé a producerek.

Premier: december 28.

Lucky

Lucky, az Egyesült Államok haditengerészetének 91 éves veteránja, megannyi rigolyával és különös szokással. Amikor egy csapásra felfordul nyugalmas hétköznapjai békéje, Lucky szomorúan észleli, hogy eddigi makulátlannak vélt egészségi állapota rohamosan romlani kezd. A fájdalmas felismerés során azzal is szembe kell néznie, hogyan birkóznak meg szomszédjaik azokkal a kihívásokkal, melyeket eléjük sodort az élet. Lucky megpróbálja megfejteni a saját életét, rájönni, mi is volt a mögötte lévő 91 év az értelme. Szerencséjére sok boldog emléket tud a felszínre hozni.

Premier: január 4.

Kicsinyítés

A Kicsinyítés című filmben a túlnépesedés problémájára akarnak megoldást találni. Egy norvég tudós rájön, hogyan lehet az embereket mindössze 13 centiméteresre lekicsinyíteni, hogy végül, 200 év múlva, a föld túlnépesedésének problémája megoldódjon. Csupán egy buktató van: akit egyszer már összezsugorítottak, többé nem lehet normális méretű. De vajon milyen lehet az élet csöppként? Paul Safranek és a felesége, Audrey úgy döntenek, maguk mögött hagyják zűrös életüket, arasznyi méretűre töpörödnek és beköltöznek minifalvára.

Premier: január 11.

A világ összes pénze

Amikor a világ leggazdagabb emberét, a csupán 16 éves III. John Paul Gettyt elrabolják, összeomlik a család élete. John vasakaratú anyja, Gail meg akarja győzni John nagyapját, hogy fizesse ki a fiúért követelt váltságdíjat: 17 millió dollárt. A családfő nem hajlandó segíteni, mivel még abban sem biztos, hogy az unokáját tényleg elrabolták-e. Lehet, hogy John csak így akar pénz kicsalni a családjából? Gail a Getty család üzleti tanácsadójához, Fletcher Chase-hez fordul segítségért, hogy meggyőzze az apját.

Premier: január 25.

