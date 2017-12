Nagyon szeretjük a kézzel készített meglepetéseket, egy csodás bonbonnak vagy egy táblacsokinak pedig nehezen tudunk ellenállni. Az elkészítési folyamat egyszerű (is tud lenni) és nem szükséges hozzá semmilyen drága, különleges eszközt vásárolnod. Ha pedig megrendeled a WeHeartSweets egyik dobozát, akkor a csomagban megtalálsz majd minden hozzávalót, amely a kiválasztott bonbon vagy táblás csokoládé elkészítéséhez kell.

Az alapanyagok minősége se hagy kivetnivalót maga után, minden csokoládé egyenesen Belgiumból érkezik, továbbá rengeteg díszítő finomság közül válaszhattok, ilyen például a pisztácia, pekándió, liofilizált gyümölcs, kandírozott és aszalt gyümölcs, fenyőmag, szezámmag vagy tört kakaóbab, de egyéb különlegességeket is találhattok a WeHeartSweet weboldalán.

A FUNZINE-csokoládé

Mi is kipróbáltuk az egyik ilyen csokikészletet: Zolival és Cintivel készítettünk egy tábla epres-kesudiós csokoládét, amit egy élő videóban be is mutattunk nektek itt, a Facebook-oldalunkon. Nem volt nehéz dolgunk, mert tényleg minden kelléket megtaláltunk a dobozban, csak egy kis fogpiszkáló, törlőkendő és egy tál meleg víz kellett hozzá. A csomag egy részletes, fotókkal illusztrált használati útmutatót is tartalmaz, tehát tényleg lépésről-lépésre segítik a munkádat. Ilyen lett a mi csokoládénk:

Alább láthattok néhány fotót a lépésekről a teljesség igénye nélkül, de inkább nézzétek meg a videónkat itt!