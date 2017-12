Ajándékozz szépséget karácsonyra

Az ünnepek közeledtével mindenki ajándékozási lázban ég. Törjük a fejünket, hogy vajon minek örülnének családtagjaink a leginkább. Van egy dolog, amit mindenki egyaránt szeret, ez pedig a kényeztetés.

Az elmúlt években nagyon népszerű lett különböző kozmetikai csomagokkal kedveskedni, amiben az ajándékozott kedvenc szépészeti termékei szerepelnek, legyen szó sminkelésről vagy arcápolási termékekről. Új divatként manapság sokan keresnek fel különböző szépészeti, wellness szolgáltatásokat, amik felejthetetlen élményt biztosítanak és kizökkentenek az éves rohanásból.

Ajándékötletként ne csak termékekben, hanem szolgáltatásokban is gondolkozzunk bátran!

És ha már szépülés és szolgáltatás, akkor szóba jönnek a széles skálájú plasztikai beavatkozások is. Ma már egyáltalán nem kínos, sőt nagyon is trendi és népszerű egy exkluzív környezetű magánklinikán szépülni. A legnagyobb ajándék pedig, ha valóra váltjuk szerettünk álmát és a megújulással hozzájárulunk, hogy magabiztosabban és elégedettebben élje az életét. Ajándékutalványt azonban nemcsak karácsony alkalmával, hanem születésnapra, Valentin-napra, vagy akár évfordulóra is ajándékozhatunk örömet okozva ezzel párunknak, családtagjainknak.

A Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézetben lehetőség van ajándékutalvány vásárlására akár egy konkrét beavatkozásra (például mellplasztika, orrplasztika, zsírleszívás, ajakfeltöltés vagy mondjuk egy műtét nélküli kezelés), amennyiben tudjuk szerettünk vágyát. Van lehetőség egy meghatározott keretösszeg megjelölésére is és az ajándékozott arra tudja felhasználni az utalványt, amire szeretné, így el tudjuk kerülni azt a kellemetlen helyzetet, hogy esetleg egy olyan beavatkozást szánunk neki, amit nem szívesen venne igénybe.

Számos műtét nélküli esztétikai kezelést, szépészeti eljárást is igénybe tudnak venni a szépülni vágyók. A kezdődő ráncok, apró bőrhibákra ajándékozzon frakcionált mikrotűs rádiófrekvenciás kezelést, ami a ma elérhető egyik legmodernebb műtét nélküli bőrfiatalítás, hiszen precíz bőrfeszesítést biztosít az arc, nyak és dekoltázs területein. Mélyebb ráncokra és a picit problémásabb bőrre ajándékozzon frakcionált CO2 lézeres kezelést, hiszen ez a jelenleg legkorszerűbbnek számító frakcionális (mikropixeles) bőrfiatalítás. Közkedvelt beavatkozások közé tartozik, az arcfiatalítás szálbehúzással, illetve a HIFU kezelés, ami műtét nélkül felér egy teljes szépítő arcplasztikával. Ha kedvese nagyobb ajkakra vágyik, akkor az ajakfeltöltés remek ajándék lehet karácsonyra. Népszerű szolgáltatásaink közé tartozik a végleges lézeres szőrtelenítés, a szem alatti karikák feltöltése és a hialuronsavas ráncfeltöltés is, amik szintén remek ajándékötletek.

Ha szeretnél Budapest Plasztikai Intézet ajándékutalványt adni, informálódj az alábbi elérhetőségek egyikén:

Dr. Rose Budapest Plasztikai Intézet

www.budapestplasticsurgery.hu

+36 1 354 08 00