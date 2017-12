A Szputnyik bemutatja: Csúnya karácsonyi pulcsik

Mindjárt itt a karácsony! Itt van hát az ideje, hogy magunkra öltsük kedvenc karácsonyi pulóverünket. Főleg december 15-én, ami a nemzetközi csúnya karácsonyi pulcsi nap! Törjük meg a mindennapok egyhangúságát egy-egy különleges darabbal!

Több száz karácsonyi pulcsiból válogathatunk a Szputnyikban, így nem is kérdés, hogy megtalálod-e a számodra tökéletest. Az egyedi darabokat felvonultató kínálatot évek alatt, több országból válogatta össze a vintage bolt csapata, tehát minden pulóverből egy darab található az üzletben. A Szputnyik, hagyományához hűen, ezeket a vicces ruhadarabokat mutatja be karácsonyi csapatképein, melyeknek célja, hogy játékosságot és sokszínűséget tükrözzenek, illetve bebizonyítsák, hogy menő különcnek lenni.

Pingvinek, rénszarvasok, jegesmedvék, Mikulás vagy éppen koboldok – a szükre téli napok máris színesebbek egy vicces ruhadarabbal. Minden jobb színben tűnik fel ezeknek a csicsás, válogatott karácsonyi pulóvereknek hála, sőt talán még azoknak is mosolyra húzódik a szája, akik rád (és pulóveredre) pillantanak.

Egytől egyig műalkotások, amelyek fontos üzenetet közvetítenek: ne vegyük túl komolyan az életet!

Az év vége felé mindannyian kimerülünk és a közeledő ünnepek súlya is a vállunkra nehezedik. Ezek a csúnya karácsonyi pulcsik emlékeztethetnek a karácsony boldog, szeretetteljes mivoltjára, ugyanakkor pedig felhívják a figyelmet az adományozásra, hiszen mégiscsak second-hand ruhadarabokról van szó.

Mosolyra fel, kerülj ünnepi hangulatba ezekkel az időtálló ruhadarabokkal! IDE kattintva te magad is megbizonyosodhatsz róla, hogy milyen szuperek is, és ha már ott vagy, szerezz is be egyet.