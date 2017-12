Erősen kezd a Sound

A Balaton Sound történetének legerősebb felhozatalát ígéri már a szervezők első bejelentése is. A most nyilvánosságot kapott nevek közt ott van a Nagyszínpad teljes headliner sora, így a Chainsmokers, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix és DJ Snake is. A kezdő csapat már megér egy hosszú hétvégét a Balatonon, de a szervezők ezzel még nem lőtték el az összes puskaport. Európa legmenőbb vízparti bulija jövőre július 4-8-ig tart.

Tíz nagyszínpados fellépővel jelentkezett a Balaton Sound, köztük a jövőre megújuló helyszín főműsoridős fellépőinek teljes névsorával. „A Balaton Sound nemzetközi hírnevét mutatja, hogy több mint fél évvel a kezdés előtt a legnagyobb sztárok közül ilyen sokan már elfogadták a felkérésünket” – mondja Fülöp Zoltán a Sound főszervezője. „Különös tekintettel arra, hogy a Nagyszínpad összes headlinere már ott van az első bejelentett nevek között” – tette hozzá Lobenwein Norbert, a Sound másik alapítója, aki a jó nevek mellé egy jó hírrel is szolgált: december 7-én 12 órától egy 72 órás early bird akció is indul, amikor 5 és 4 napos bérleteket illetve idén először meghatározott napokra szóló 3 napos bérleteket lehet kedvezményes áron vásárolni. Emellett a 3, 4, és 5 napos V.I.P. bérletek és napijegyek árusítása is elkezdődik az ismert helyeken, valamint az Akváriumban és online a balatonsound.hu oldalon.



De nézzük az első neveket! Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténete az amerikai The Chainsmokers elektropop-duóé: első lemezük egyből az első helyen nyitott a Billboard listáján, nyertek már Grammy-t is, Closer című dalukat pedig több mint egymilliárdszor streamelték a Spotify-on. A világ egyik legismertebb DJ-producere a Grammy-díjas David Guetta, nevéhez számtalan klubsláger kötődik, legfrissebb albuma 2018-ban érkezik. A DJ Mag TOP DJ-it összesítő lista állandó dobogósai Dimitri Vegas & Like Mike, a belga DJ-producer páros megkerülhetetlen szereplője az elektronikus tánczenei életnek. Generációjának legnagyobb tehetsége a még mindig csak 21 éves Martin Garrix, a világ élvonalába tartozik, zsinórban másodszorra választották idén a világ elsőszámú DJ-jének. A francia DJ Snake sokak számára a gigasláger Lean On társszerzőjeként lehet ismerős, de ezen kívül is a francia elektronikus zenei élet meghatározó alakja. A dance-EDM irányból a friss tehetség, Jonas Blue érkezik. Ausztrália leghíresebb DJ-producerei is képviselik magukat, a hölgy testvérpár Nervo és Timmy Trumpet személyében. A hip-hop, R&B vonalat erősíti az amerikai szupersztár Ty Dolla $ign, a holland élvonalból pedig a W&W tér vissza Zamárdiba.

A Balaton Sound Nagyszínpadán tehát idén minden idők legnagyobb sztárfelvonulása várható, amit már egy teljesen megújult, formájában és dekorációjában is új színpadon élvezhetünk.

A most induló jegyvásárlással egyidőben már a szolgáltatások is elérhetők. A szervezők az early bird akció keretében kedvezményes, 2 fős all inclusive csomagokkal is készülnek, benne 5 napos bérletek szállással és transfer szolgáltatással. Három ilyen csomagból – Sunset, Sunrise és Beach – lehet választani. A hagyományos kemping mellett a Beach kempingben telepített szállások állnak rendelkezésre, emellett a Karaván kempingbe lehet érkezni saját lakókocsikkal, illetve itt található majd a Flexotel Village és Podpads Village is. És idén is lesz transzfer: Siófokról és Balatonföldvárról indulnak majd buszok Zamárdiba.