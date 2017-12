5 kültéri hely, ami télen is tárt karokkal fogad

Hiába köszöntött be a tél, ez még nem jelenti azt, hogy a négy fal között kellene átvészelnünk a hideg hónapokat. Rengeteg olyan teraszos, kültéri hely van, ami télen is fogadja a vendégeit, természetesen megfelelően felkészülten a időjárási viszonyokhoz. Mutatjuk a mi 5 kedvenc helyünket.

Anker’t

A város legnagyobb romkocsmája, az Anker’t a téli időszakban sem áll le. Hétvégén hagyományos kiskert piacukkal várnak (ezúttal karácsonyi kiadásban), de a jól megszokott és megkedvelt bulikákkal (Jutyubdiszkó, Oops!) sem maradnak el decemberben sem. Sőt, még a szilveszterre is kitaláltak valami izgalmasat, ami felforrósítja még a leghidegebb éjszakát is.

360 Bar

A 360 Bar volt már jógaórák színhelye, dzsungellé is átalakult már, most pedig aranyos kis igluszerű kunyhókat találhatunk a tetőteraszon, melyek fűtöttek, kényelmesek és 7 barátoddal is elférsz bennük. Úgyhogy nincs mese, télen is nyugodtan csapathatjuk a város egyik legszebb panorámájával rendelkező tetőteraszon.

High Note SkyBar

Nem akárhogyan találta fel magát a High Note Sky Bar a télen. Fekete berkenye, homoktövis, boróka, ibolyalikőr, szarvashús, moha, sóskaborbolya és dohány – az erdő inspirálta fogyasztható növények, gombák, gyümölcsök és az erdőben található állatok inspirálták a High Note SkyBar csapatát, akik igazi kuriózummal álltak elő az őszi-téli időszakra: erdőt varázsolnak a belváros fölé. Izgalmas koktélok és finom ételek várnak a tetőn – télen is!

Mazel Tov

A Mazel Tov mindig is értett a tökéletes hangulat megteremtéséhez, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy télen sem kell lemondanunk a helyről. Igaz, náluk még el sem kezdődött a téli időszámítás, a Mazel Tovban még mindig nyár van, legalábbis szombaton mindenféleképpen. Ha pedig nem a karácsonyt, hanem a Hanukkah-t ünnpelnéd meg, itt még azt is megteheted.

Müpa Kultúr Kültér

Zárjuk a sort egy bizonyos értelemben kakukktojásnak tekinthető hellyel. A Müpa Kultúr Kültere ugyanis direkt a téli időszakra épült fel, ahol gyermekműsorok, könnyűzenei koncertek és látványos újcirkuszi előadások fogadnak minket, december 2-tól. A sátor mellett felállított 400 négyzetméteres jégpálya – amelyen egyszerre akár 80 fő is korcsolyázhat – szintén 2-tól egészen 2018 január 28-ig várja a látogatókat. A teljes programkínálatot itt tudod megtekinteni.