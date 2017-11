Te is mindig túlpörögsz az ünnepek közeledtével? Segítünk, SLOW DOWN a FUNZINE-kerekasztallal!

A decemberi FUNZINE-kerekasztal tematikája – az év végi hajtás közepette és az ünnepek küszöbén – a slow-mozgalom elterjedése, a kikapcsolás, a lassítás hatékony módszerei. Gyertek el és tanuljunk meg együtt lelassulni! Ne hagyjuk elhatalmasodni magunkon a zűrzavart, az idegességet és a kapkodást!

IDŐPONT: december 6., 19:00 • HELYSZíN: Magvető Café (1074 Budapest, Dohány u. 13.)

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, itt tudsz jelentkezni!

Meghívott vendégeink

A Slow Budapest az egyre gyorsuló világ kihívásaival foglalkozó kezdeményezésként jött létre 2012-ben. A Slow Budapest a kezdetektől arra keresi a választ, hogyan lehet a fogyasztói társadalomban, az információs túlterheltségben, és egy nagyvárosi környezetben egyensúlyt találni.

„Szeretném minél több emberrel megismertetni a slow-t: a szülőkkel, akik 3-4 éves gyerekeiket különóráról különórára cipelik, a negyven helyett ma már huszonéves korban a munkahelyi kiégés tüneteit mutató fiatalokkal és azokkal, akik folyamatosan próbálják utolérni magukat, de nem sikerül.”

Neer Dorottya, a Breakslow társtulajdonosa

A Breakslow segít megtalálni a legjobb helyeket, ahol a pároddal, barátokkal vagy üzleti partnereddel fogyaszthatod el a kedvenc reggelidet. Céljuk, hogy a reggelizés elfoglalja kitüntetett helyét a mai rohanó világunkban.

Gyerekkora számos boldog pillanata köthető a hétvégi családi reggelikhez. Akkor még nem tudták, de bizony brunch-oltak a javából. A reggelik iránti szeretet tehát kiskora óta a része. A mai napig nem telhet el úgy nap, hogy ne egy nyugodt reggelivel kezdje a napot, hiszen ez kihat a hangulatára, az egészségére és meghatározza a nap további részét. A Breakslow-hoz még tavaly márciusban, az oldal áprilisi indulása előtt csatlakozott és azonnal szívügyévé vált. Azon dolgoznak, hogy a rohanós reggeleket felváltsák a nyugodt étkezéssel indított napok, hiszen ahogy a mottójuk is tartja:

„Egy isteni reggeli után meg tudod váltani a világot. Mi megmutatjuk, hogy hol kezdj hozzá.”



Dr. Marky Ádám, orvos, vezetői tanácsadó, mindfulness- kutató

Szenvedélyesen hisz abban, hogy rendkívül stresszes körülmények és állandó elvárások között is lehetünk igazán jól. Kutatóként azt vizsgálja, hogyan járul hozzá a mindfulness testi-lelki rezilienciánk megőrzéséhez, és hogyan fejlődhetünk, olyan környezetben is, ahol sokan mások kiégnek vagy összetörnek. Tudományos, tényeken alapuló megközelítését bizonyítja, mint hogy vezető nagyvállalatok igazgatótanácsait tanítja meditálni. Szívügye a tehetséggondozás, így minden évben vezet mindfulness alapú hallgatói tréningeket a Semmelweis Egyetem hallgatóinak is.

A kerekasztal-beszélgetést Krajnyik Cinti, a Funzine – See you there főszerkesztője moderálja.

Ha bármi kérdésetek lenne, bátran keressetek minket az eloadas@funzine.hu címen!

TALÁLKOZZUNK MINDEN HÓNAPBAN A FUNZINE-KEREKASZTAL KÖRÜL!