5 találmány, mely megváltoztatta a világot

Vannak eszközök, melyek nélkül el sem tudjuk képzelni a hétköznapokat, pedig feltalálásuk nem is nyúlik vissza olyan régi időkig. Nézzünk 5 találmányt, amelyek gyökeresen megváltoztatták a világot.

Kerék

Meglepő módon, már az újkőköri ember idejében megmutatkozott rá az igény, ugyanis szükség volt egy olyan eszközre, amellyel hosszú távon is kivitelezhetővé vált a teherszállítás. Az első kerekek három faragott pallódarabból álltak, ezeket merevítők tartották össze. Legkorábban Ur áldozati lapján ábrázolták ezt a forradalmi eszközt, i. e. 3500 körül, és nagyjából 6000 évvel ezelőtti időkből származnak a legkorábbi, anyagból készült kocsileletek.

Izzólámpa

Az izzólámpa atyjának Thomas Edisont tekintik, aki 1879-ban szabadalmaztatta találmányát. A szakirodalom azonban Edisonon és Joseph Wilson Swanen kívül még 22 feltalálót említ meg, de Edisonnak sikerült először megfelelő izzítható anyagot találnia, elegendően nagy vákuumot elérnie, valamint az ő izzólámpái – nagy ellenállásuk miatt – gazdaságosan üzemeltethetők voltak a központosított (akkor még egyenáramú) elektromos hálózatról, amit szintén ő dolgozott ki.

Golyóstoll

A golyóstoll útját is több sikertelen szabadalom kövezte ki – még Galileo Galilei is tervezett egyet. Először 1888-ban próbálkoztak golyóstoll készítésével Amerikában, majd két német feltaláló szabadalmaztatott egyet-egyet, először 1910-ben, majd 1916-ban. Az első sorozatgyártott verzió „Mungo” néven készült el tizennégy évvel később, 1938-ban pedig Csehország is előállt saját darabjával. Két szarvashibája volt: nem adagolta egyenletesen a tintát és a gravitációs hatás miatt teljesen függőlegesen kellett tartani, ami valljuk be, nem a legkényelmesebb pozíció a kezünk számára. A végső szabadalomra további öt évet kellett várni: Bíró László Józsefnek végül sikerült kidolgoznia a ma is használatos golyóstollat, sorozatgyártását 1942-ben kezdte el. A nyomógombos, kiugró hegyű toll is az ő keze munkáját dicséri.

Autó

Talán el sem hinnéd, de az első benzinmotoros gépkocsi tavaly ünnepelte 130. születésnapját – bár a legkorábbi automobilt, amelyről maradt feljegyzés, 1672 körül építették. A jármű sem sofőrt, sem utast nem tudott szállítani. A továbbfejlesztett verziót 1771-ben kívánták bemutatni, ám egy baleset közbeszólt: a kocsi elszabadult és meg is történt a világ első közúti balesete. 1803ban találta fel Richard Trevithic Londonban az első gőzmobilt, amellyel embereket (egész pontosan hetet) is lehetett szállítani. 1830-ra már legalább száz ilyen jármű gurult a brit főváros utcáin, ám az angolok olyan borzalmasnak tartották őket, hogy inkább a biztonságosabb vasutat választották. Ebben az ingoványos időszakban mutatta be Bolyai Farkas saját gőzautóját, az első motorral hajtott kocsit pedig 1886-ban szabadalmaztatta Karl Benz és Gottlieb Daimler.

Számítógép

Régen elképzelni sem tudtunk volna hasonló eszközt, ma már a világ nem működhetne nélküle. Legelőször 1887-ben építettek olyan gépet, amely nagy mennyiségű adat statisztikai feldolgozását tette lehetővé, amikor is az amerikai népszámlálás hagyományos módszerekkel legalább három évet vett volna igénybe – ezt az időt redukálta a szerkezet hat hétre. John Vincent Atanasoff és asszisztense, Clifford Berry 1937-ben tervezte meg az első elektronikus digitális számítógépet, ennek szabadon programozható változata 1941-re készült el, Konrad Zuse által. Ami talán még érdekesebb, hogy hazai név is köthető a mai számítógépekhez. Neumann János négy alapelvet fogalmazott meg, melyek forradalmasították a PC-k működését.

Szerző: Rea Kovats