Nyelvtanulás online – Idegen nyelvi kalauz

Nyelvet tanulni mindig hasznos, a felsőoktatásban pedig egyenesen kulcsfontosságú. Egy adott ország lingvisztikai kincsének megismerése azonban nem kell, hogy fárasztó és nehézkes feladat legyen. Mindegy, hogy az angol, a német, a francia esetleg valamilyen egzotikus nyelv vonz, a tudást nem csak katedráról és a tankönyvekből szerezheted meg – hanem az online világból is.

Appokkal az alapokért

Mindenki másképpen szeret nyelvet tanulni, magabiztos szókincs nélkül azonban biztosan nem tudunk boldogulni. Ehhez nyújt óriási segítséget a megfelelő szótárprogram beszerzése és használata. Az olyan alapvető webes szótárakat érdemes gyakran felkeresni, mint a SZTAKI, a webforditas.hu, de körültekintő használat mellett a Google Fordító is rendkívül jó szolgálatot tehet. Az angol nyelvet már jobban ismerők számára hamar nagy kedvenccé válhat a Merriam-Webster egynyelvű app, melynek funkcionalitása és tudásanyaga valódi szórakozássá teszi a jól ismert és meglehetősen unalmas biflázást. A program Androidon és iOS-en is elérhető, egyszerűen és gyorsan kereshetünk vele szavakat. Tudásunkat különféle kvízek és tesztek segítségével is fejleszthetjük. Ha már ismerünk egy adott szót, csak az írásmódjában nem vagyunk biztosak, használjuk bátran a hangalapú keresést.

Szintnövelés, játszi könnyedséggel

Ha a játékos tanulási formákat érzed közelebb magadhoz, a különféle gamifikációra építő tartalmak lehetnek számodra a leginkább megfelelőek. A Duolingo élvezetes és újszerű módon ismerteti és szeretteti meg a tanulást. A rendszerbe beregisztrálva kiválaszthatjuk a nyelveket, amelyeket el szeretnénk sajátítani, és már kezdődhet is a móka. A feladatok, melyeket kapunk, szerteágazóak: hol fordítanunk kell, hol pedig magunknak kell mondatokat alkotni. Szavakat memorizálunk, nyelvtani formulákat sajátítunk el, olykor pedig még a kommunikációs képességeinket is próbára teszik, melyet a mikrofon használatával teljesíthetünk. Ezekért a tevékenységekért tapasztalati pontokat kapunk és növeljük a szintünket az adott nyelvből, mint egy online RPG (role-playing game) esetében. Magyar nyelven jelenleg angol tanulásra van lehetőség, ám ha egy másik nyelvet már jól ismerünk, akkor további lehetőségek nyílnak meg előttünk. Akár a Trónok Harcából ismert valyr nyelvet is elsajátíthatjuk.

Mégis csak ajánlott TV-t nézni

Ha a TV elé heverednénk, a set-top box-ok és a széles műsorpalettát felvonultató kábeles csomagoknak köszönhetően, csak néhány egyszerű beállítás kérdése, hogy rögtön, különösebb erőfeszítés nélkül, eredeti nyelven nézhessük kedvenc adásainkat. A Netflix és a hasonló streaming szolgáltatások széleskörű térnyerésének köszönhetően pedig a legújabb sorozatepizódokról sem maradsz le, miközben nem a tankönyvek száraz példáit olvasod, hanem az adott nyelv élő, mindennapi változatát hallod, annak természetes idiómáival, rövidítéseivel, szlengjeivel.

Nyelvelj új nyelveken

A rengeteg felkészülést a sikeres számadások, végül pedig a sikeres nyelvvizsga koronázza. Ha pedig már elég bátorságot érzünk magunkban vagy élesben szeretnénk tesztelni, hogy mit is tudunk tulajdonképpen, érdemes megpályázni akár az ERASMUS+, akár egyéb program keretin belül egy rövidebb külföldi egyetemi időszakot, ahol nemcsak nyelvtudásunk erősödhet, de más kultúrákat is megismerhetünk

A Youtube az új nyelvtanárod

A Youtube kiváló terep a hallás utáni és a klasszikus értelemben vett szövegértésünk fejlesztésére. Érdemes az általunk preferált nyelvek vloggereit, sőt, akár gaming csatornáit is követni, így megtanulva a hétköznapokban használatos nyelvet. Ha a megfelelő keresőszavakra nem találunk számunkra kielégítő tartalmat, érdemes megnézni az adott kommunikációs forma országának felkapott listáját. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy a preferált régiót átállítjuk Magyarországról a kívánt területre.

Szerző: Sipos Bence