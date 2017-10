A híres és hírhedt Studio54 a diszkóvilág egyik legemlékezetesebb klubja, melyet nem lehet elfelejteni. És nem is engedjük, hiszen egy old school fotósorozattal idézzük fel, hogyan is ropták anno az ’50-es években.

Már 40 éve, hogy 1977-ben megnyitotta a kapuit a Studio54 Club. Mindez Manhattan 54. utcájának 254. száma alatt történt, innen a klub elnevezése. A hely hamar ismert lett, és olyan sok embert pörgetett meg éjszakánként, hogy hatalmas sorokat kellett végig várni a bejutásért.

New York mai napig legemlékezetesebb klubja egyértelműen nem csak a hétköznapi embereket fogadta szent oltárába: itt a sztárok is csak úgy hemzsegtek. Liza Minelli, Grace Jones, Andy Warhol, Coco Chanel, Diane von Furstenberg, Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Calvin Klein, Silvester Stalone, John Travolta vagy Elton John. De járt ott a mostani amerikai elnök, Donald Trump is, és olyan sztárok találtak rá egymás társaságára e falak között, mint Michael Jackson és Woody Allen.

A klub nem csak a sztárok miatt vált híressé, hanem a hedonista, szabadelvű légköre okán is, hiszen itt szinte bármi megtörténhetett – és majdnem meg is történt. Folyt a pezsgő, szállt a kokain és bárhol megengedett volt a szex a klubon belül. Nem voltak határok, amiket a Studio54 közönsége betartott volna. Mindeközben olyan fellépők gondoskodtak a tökéletes hangulatról, mint Donna Summer, Grace Jones, Steve Wonder, James Brown, vagy a képen is látható Diana Ross, úgyhogy a buli mindig a maxon pörgött.

Nem is tartott végül sokáig ez a lendület, mert 1980-ban már véget is ért a Studio54 első és leghíresebb korszaka, de néhány év alatt sikerült olyan történelmet írnia, melyet nagy valószínűséggel sosem felejtünk el.

Erről gondoskodik az alábbi képsor is, melynek nézegetése közben Donna Summer egyik dalát ajánljuk háttérzenének.